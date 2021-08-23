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喬布斯親筆簽名 蘋果二代電腦使用手冊 80萬元拍出

編譯林梅婕／綜合23日電 
1980年出版、上有蘋果電腦創辦人喬布斯親筆簽名、題字的二代蘋果電腦操作手冊，以將近80萬元的競標價，拍賣成功。（取自RR Auction拍賣網站)
1980年出版、上有蘋果電腦創辦人喬布斯親筆簽名、題字的二代蘋果電腦操作手冊，以將近80萬元的競標價，拍賣成功。（取自RR Auction拍賣網站)

上周一場拍賣會上，一本1980年出版、上有蘋果電腦創辦人喬布斯(Steve Jobs)親筆簽名的二代蘋果電腦操作手冊，以將近80萬元的競標價成交，由美式足球聯盟的印第安納波利斯小馬隊(Indianapolis Colts)老闆伊爾西(Jim Irsay)入手。

據有線電視新聞網(CNN)報導，負責這次競標拍賣會的是總部位於波士頓的拍賣公司「名人簽名拍賣」(RR Auction)，19日以78萬7484元的價格，將這本196頁、歷時41年的操作手冊拍賣出售；操作手冊上還有蘋果第二任執行長馬庫拉(Mike Markkula)的親筆簽名。

這本手冊最大的賣點，莫過於當時只有25歲的喬布斯在上面親筆寫下一段題詞：「胡利安，在你出生的世代，是第一批伴隨著電腦成長的人，快去改變這個世界吧！史蒂夫·喬布斯1980，與麥克·馬庫拉1980」。

據稱這位胡利安的本名為胡利安·布威爾(Julian Brewer)，他的父親正是當年蘋果在英國的經銷商負責人；拍賣會上的聲明也指出，這本手冊是在喬布斯與馬庫拉前往英國推廣產品時所簽。

「當時我正用我的蘋果二代電腦寫遊戲程式，然後接到我爸的電話，他叫我下樓見一些重要的客人。」布威爾回憶：「喬布斯在那時給了我這本手冊，但後來我才知道喬布斯很少簽名，這個簽名代表他和我父親當時的關係很好，我認為他是很用心地寫下這段題詞。」

蘋果二代電腦被視為該公司不朽的產品之一，也讓該公司成功打進消費市場；蘋果二代電腦創下的營收成功支撐該公司上市，成為當年首次公開發行(IPO)最大的科技公司。

得標的伊爾西也在拍賣會過後的聲明中表示：「當我們回想過去這兩個世紀以來，世上最偉大、最具有創新精神的人，毫無疑問，那人就是喬布斯。」

蘋果 拍賣 英國

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