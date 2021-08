影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

新冠肺炎肆虐全球,為防堵疫情 各國紛紛實行居家上班,公司會議也多改為線上視訊進行,不過牙買加一名高中教師在開會時,忘記關掉視訊鏡頭,就與女伴在床上發生性行為,長達2分鐘的不雅影片也在網上流傳。

根據外媒O2報導指出,牙買加教師協會年會(Jamaica Teachers' Association)本周召開線上視訊會議 ,在主講人談到教育 者的重要性,並提及「在疫情期間,教書是一件很困難的事情」,其中一名高中教師馬文.葛雷厄姆(Marvene Graham)忘記關閉視訊鏡頭,就開始與女伴在床上纏綿。

從長達2分鐘的影片可見,馬文全裸躺在床上,曾起身看了幾次鏡頭,不過仍未注意到自己的失誤,他的女伴隨後也脫光衣服,兩人直接在鏡頭前發生性行為。

會議到一半其中一名與會者提醒「正在錄影中」,其他與會人才發現不對勁,還有人大喊「搞什麼鬼啊?」但是馬文與他的女伴卻仍渾然不覺。最終是由會議主持人切斷馬文的鏡頭畫面,而馬文後續是否被懲處則仍無從得知。

報導指出,這其實不是第一次視訊會議中發生荒唐事跡,日前哥倫比亞一名物理老師在開會時,也沒有關閉鏡頭,公開在學生面前掀開妻子襯衫並親吻妻子胸部。

去年阿根廷議會的視訊會議上也有類似事件,其中一名代表在鏡頭前親吻妻子胸部。另外菲律賓一名政府官員也因為在市議會會議期間與秘書發生性關係,最終失去工作。

