日媒調查貓貓最愛事物TOP 5 給牠罐罐的主人只排第4

貓最喜歡的事物是什麼？日本媒體調查，能為貓帶來舒適感和安全感的物品榮登第一。（新華社）

貓咪性格自我又難捉摸，各位貓奴知道主子最喜歡什麼嗎？日本 媒體調查，貓最中意的對象果然不是人類，能為牠帶來舒適感和安全感的物品榮登第一。

據ねこのきもちMAGAZINE的「貓最喜歡的事物」讀者調查，第一名為「紙箱」，貓咪喜歡紙箱這回事可能連沒養貓的人都略知一二。紙箱材質柔軟，舒適度高，不管是坐在上面還是窩進裡面都很舒服。

貓喜歡鑽比自己身體還小的紙箱，緊緊貼合的尺寸讓貓產生安全感。貓是喜歡獨處的動物，紙箱能一定程度隔絕聲音，待在紙箱裡能減少干擾。

第二名為「線」，由於線狀似老鼠或蛇的尾巴，能激起貓的狩獵本能，會想去捕捉它。另外有另一說是貓喜歡像羊毛或綿花等的纖維質物品，所以對線也相當鍾愛。

第三名是「眺望戶外」，一般的家貓很少帶出門，比起室內一成不變的樣貌，牠們更喜歡觀賞窗外會動的事物，例如車子、小鳥等。尤其是以往有出門經驗的貓，對外頭世界的渴望更為強烈。

第四名是「待在主人身邊」，貓會根據氣味、外貌、動作等來判斷，待在這個人身邊會不會有安全感，另外做出討牠們歡心、不做讓牠們厭惡的事，例如「這個人會給我飯飯」、「這個人不會剪我指甲」也能印象加分。如果能做到讓貓信賴安心，牠就會願意待在你身邊。

第五名為「玩具」，貓咪喜歡逗貓棒之類的玩具，人用玩具和貓一起玩耍和互動，能讓貓咪感到愉悅，另外也有用特定氣味和材質吸引貓的玩具。