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裘莉首開IG 公開「阿富汗少女求救信」為難民發聲

記者吳曉涵／綜合報導
裘莉的Instagram已經有690萬的追蹤者，相信透過她龐大的影響力，會有更多人開始關心難民權益。（取材自Instagram）
裘莉的Instagram已經有690萬的追蹤者，相信透過她龐大的影響力，會有更多人開始關心難民權益。（取材自Instagram）

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）多年來從未經營任何社群平台，但近日她終於開通了Instagram帳號，下半年即將有漫威新片《永恆族》（Eternals）要上映的她，首篇發文並不是為了替自己的新角色宣傳，而是為了阿富汗議題。

許多粉絲應該都知道，裘莉多年來致力為國際難民權益發聲，並與聯合國難民署長期合作。這次她的Instagram首篇發文，附上的是一封來自阿富汗少女的信，信中提到對神學士（Taliban，另譯塔利班）勢力的擔心與害怕，這讓裘莉非常生氣地寫下：「看到阿富汗人再次因籠罩在其國家的恐懼和不確定性而流離失所，這是令人作嘔的。」

裘莉的IG首篇發文，附上的是一封來自阿富汗少女的信。（取材自Instagram）
裘莉的IG首篇發文，附上的是一封來自阿富汗少女的信。（取材自Instagram）

她並分享自己當年在911事件發生的前兩周，於阿富汗邊境遇到了逃離神學士的阿富汗難民的那段經驗，但讓她失望的是20年過去，現在又再一次看到阿富汗人經歷幾乎一模一樣的複製模式流離失所，這讓她感到非常難過：「花了這麼多時間和金錢、流血和死亡才走到這一步，這是一種幾乎無法理解的失敗。」最後她也再次聲明自己對此議題絕對不會袖手旁觀，並邀請大家加入她，持續尋找協助難民的方式。

裘莉多年來致力為國際難民權益發聲，並與聯合國難民署長期合作。（路透資料照）
裘莉多年來致力為國際難民權益發聲，並與聯合國難民署長期合作。（路透資料照）

在第一篇文受到廣大迴響後，裘莉也很快地發表了第二篇同樣關於全球難民議題的文字，提到了阿富汗和衣索比亞，並點出「全球難民的數量幾乎是十年前的兩倍」，呼籲大家持續關注這些人的權益，並附上聯合國難民署的官方Instagram帳號。

而裘莉此舉也被大讚「很有女神風範！」短短不到兩天，她的Instagram已經有690萬的追蹤者，相信透過她龐大的影響力，會有更多人開始關心難民權益，也因為關注的人越來越多，他們也就有更多機會能得到救援。

裘莉多年來致力為國際難民權益發聲，並與聯合國難民署長期合作。（圖：YSL提供）
裘莉多年來致力為國際難民權益發聲，並與聯合國難民署長期合作。（圖：YSL提供）

阿富汗 裘莉 神學士

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