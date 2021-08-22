美鈔紙錢看過嗎？AIT處長孫曉雅 首度體驗「中元普渡」

美國在台協會在當地時間22日上午入境隨俗舉行中元普渡儀式。（取材自臉書）

今天是農曆中元節，美國 在台協會（AIT ）上午在臉書貼出普渡文，說明是新任處長孫曉雅與副處長柯傑民第一次參與台灣 民間習俗，從照片可看出，祭典遵循古禮、祭品十分澎湃，甚至連祝禱文都很專業。

AIT在臉書貼文問道：「你今天也在忙中元普渡嗎？最台的美國愛台協會當然要入境隨俗囉！」和許多台灣民眾一樣，AIT也舉辦了（維持社交距離的）中元普渡大拜拜。

AIT說，這也是孫曉雅（Sandra Oudkirk）處長與柯傑民（Jeremy Cornforth）副處長第一次同時參與台灣的民間習俗。AIT備妥了一桌豐盛好料，遵照傳統儀式程序祭拜好兄弟，「來看看我們準備了什麼！」

美國在台協會在當地時間22日上午入境隨俗舉行中元普渡儀式。（取材自臉書）

去年AIT的中元普渡照片，由時任處長酈英傑擔任主事者，普渡品不僅有整捆的「復刻版」百元美鈔，並準備了台灣人熟悉的蘿蔔排骨湯，且還分上下桌擺設、十分慎重，還有時任副處長谷立言入境隨俗插香照片。

從照片看，今年的普渡同樣隆重。主事者新任處長孫曉雅親自插香、跟寫上英文姓名的祭祀小旗合影，原是「實體」豬雞魚葷三牲、今年改用麵糰製作的「Q版」素三牲替代；飲料除AIT限定版啤酒外，竟然還有外國人覺得口味很怪的「黑松沙士」與「麥根沙士」。

此外，AIT也貼出祝禱文內容寫道：「恭請普渡公至尊大士爺作主…伏以陶鎔性命 劫厄災殃同宰御…」，「弟子美國在台協會處長帶領全體員工…敬備鮮花、素果…供養十方孤魂有情眾及本址建造過程中受傷生靈」。內容虔誠專業。