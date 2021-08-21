我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀法學院 薪資6位數？「校方灌輸魔幻 維持燈火」

影／神學士暴力派頭子 現身晚禱現場 美早列恐怖分子名單

禁止酒後騎象 禁止靠象炫富 斯里蘭卡動保法上路

中央社／可倫坡21日綜合外電報導
斯里蘭卡頒布一項新的廣泛動物保護法，幼象不再能從事工作，包含文化性質的選美活動。圖為一頭大象在中國提供遊客觀賞表演。（Getty Images）
斯里蘭卡頒布一項新的廣泛動物保護法，幼象不再能從事工作，包含文化性質的選美活動。圖為一頭大象在中國提供遊客觀賞表演。（Getty Images）

斯里蘭卡國內不少富人將大象當作寵物飼養，當局頒布一項新的廣泛動物保護法，不僅要為圈養大象發放生物識別身份證，更將禁止「酒駕大象」的行為。

官方統計，斯里蘭卡國內有約200頭馴養大象和約7500頭野生大象，許多當地有錢人，包含僧侶和尚，飼養象隻以炫耀財力，但殘忍虐待大象的指控層出不窮。

新的措施旨在保障動物福利，包含要求每日為大象進行2小時30分鐘清潔工作，擁有象隻者也須確保他們的動物配有最新附相片及DNA標記的身份證。

新動保法也針對工作象祭出嚴格規範，幼象不再能從事工作，包含文化性質的選美活動，也不能將牠們與母象分開；伐木業大象每日工時則不能超過四小時，並禁止在夜間工作。

針對觀光象隻，新動保法規定，現在開始禁止四人以上同時騎同一隻大象，乘客也必須坐在安裝好的鞍座上。

斯里蘭卡野生動物保護部長迪薩納亞卡（Wimalaweera Dissanayaka）在19日公報通知中說：「擁有大象或照護此類大象的人，須確保象隻騎士在受僱期間並沒有飲用任何酒類或服用有害藥物。」

大象擁有者也須每6個月讓象隻接受健康檢查一次，違反新動保法的人恐面臨3年牢獄之災，他們的大象也會被交給國家照料。

在斯里蘭卡，捕捉野生大象屬刑事犯罪且可被處死刑，但鮮少有人被起訴；動物維權人士和大象專家指控，過去15年裡，國家野生公園中有超過40頭幼象被偷走。

斯里蘭卡頒布一項新的廣泛動物保護法，幼象不再能從事工作，包含文化性質的選美活動。...
斯里蘭卡頒布一項新的廣泛動物保護法，幼象不再能從事工作，包含文化性質的選美活動。圖為斯里蘭卡一頭大象在習俗活動上被裝飾的模樣。（Getty Images）

工作 觀光 福利

上一則

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

延伸閱讀

新冠確診遽增 斯里蘭卡進行大規模火化儀式

新冠確診遽增 斯里蘭卡進行大規模火化儀式
北漂17個月 雲南象群回家了

北漂17個月 雲南象群回家了
灰熊的疑問

灰熊的疑問
非洲之旅 千里塵沙逐鳥獸

非洲之旅 千里塵沙逐鳥獸

熱門新聞

妮可基嫚與湯姆克魯斯曾經宛如好萊塢王妃和王子，到哪都是矚目焦點。（路透資料照片）

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

2021-08-16 19:49
美國一名男子在婚禮上發表賀詞時犯了錯。（ingimage）

白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了

2021-08-17 00:14
萊西把老公枕頭拿去洗，骯髒畫面讓她直呼太恐怖。（取材自TikTok）

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

2021-08-21 02:28
帕絲跟伴侶自拍時，發現兩人頭髮全豎起來。（取材自Sophie Pass臉書）

雨中「頭髮直豎」非好事 情侶自拍發現逃過一劫

2021-08-17 02:45
女跟初次約會對象吃飯，後座陌生人遞紙條警告她快逃！（取材自推特）

和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條

2021-08-18 21:42
人生有時候不要臉，能活得更快樂。圖／摘自Pelexs

心理專家分析 擁有這3特點更快樂、人緣更好

2021-08-18 13:00

超人氣

更多 >
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰
新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅
iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網