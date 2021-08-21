禁止酒後騎象 禁止靠象炫富 斯里蘭卡動保法上路

斯里蘭卡頒布一項新的廣泛動物保護法，幼象不再能從事工作，包含文化性質的選美活動。圖為一頭大象在中國提供遊客觀賞表演。（Getty Images）

斯里蘭卡國內不少富人將大象當作寵物飼養，當局頒布一項新的廣泛動物保護法，不僅要為圈養大象發放生物識別身份證，更將禁止「酒駕大象」的行為。

官方統計，斯里蘭卡國內有約200頭馴養大象和約7500頭野生大象，許多當地有錢人，包含僧侶和尚，飼養象隻以炫耀財力，但殘忍虐待大象的指控層出不窮。

新的措施旨在保障動物福利 ，包含要求每日為大象進行2小時30分鐘清潔工作 ，擁有象隻者也須確保他們的動物配有最新附相片及DNA標記的身份證。

新動保法也針對工作象祭出嚴格規範，幼象不再能從事工作，包含文化性質的選美活動，也不能將牠們與母象分開；伐木業大象每日工時則不能超過四小時，並禁止在夜間工作。

針對觀光 象隻，新動保法規定，現在開始禁止四人以上同時騎同一隻大象，乘客也必須坐在安裝好的鞍座上。

斯里蘭卡野生動物保護部長迪薩納亞卡（Wimalaweera Dissanayaka）在19日公報通知中說：「擁有大象或照護此類大象的人，須確保象隻騎士在受僱期間並沒有飲用任何酒類或服用有害藥物。」

大象擁有者也須每6個月讓象隻接受健康檢查一次，違反新動保法的人恐面臨3年牢獄之災，他們的大象也會被交給國家照料。

在斯里蘭卡，捕捉野生大象屬刑事犯罪且可被處死刑，但鮮少有人被起訴；動物維權人士和大象專家指控，過去15年裡，國家野生公園中有超過40頭幼象被偷走。