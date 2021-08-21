飼育員餵鱷魚被咬、手險遭扯斷 遊客跳入池神救援

美國猶他州日前發生一起餵食鱷魚的飼育員反被咬住手的事件，所幸一位在場的賓客果斷挺身救援，讓整起事件得以平安落幕，但該設施的負責人與飼育員都表示，不希望鱷魚因此面對任何後果，更會努力保住牠。路透&Storyful/Theresa Wiseman

美國猶他州 日前發生一起餵食鱷魚的飼育員反被咬住手的事件，所幸一位在場的遊客果斷挺身救援，讓整起事件得以平安落幕，但該設施的負責人與飼育員都表示，不希望鱷魚因此面對任何後果，更會努力保住牠。

據報導，「猶他鱗片與尾巴中心」（Scales and Tails Utah）14日正舉行一場生日派對，小朋友與家長們隔著玻璃觀看一隻名為「達斯阿鱷」（Darth Gator）的鱷魚，飼養員布爾（Lindsay Bull）一邊講解，一邊進入展覽區與示範餵食，不料「達斯阿鱷」反過來咬住布爾的手，更把人拖進小水池內。

影片來源：YouTube

從現場影片可見，一位出席派對的遊客先大聲呼救，接著闖進展覽區以幫忙布爾脫困，隨後更用自己的身體壓制暴走的「達斯阿鱷」，讓布爾得以趁機鬆手脫逃。

《Deseret News》指出，布爾的手完好無損，已經動完手術，接下來要進行物理治療，動保團體則呼籲關閉「猶他鱗片與尾巴中心」，並將「達斯阿鱷」野放。不過，跟「達斯阿鱷」共處達3年半的布爾表示，「只要我們能留住牠，我們就會爭取。只要牠在我們的照護之下，這是我們的選擇，牠將不會面對任何結果，牠只是做了一個動物會做的事情而已」。

布爾指出，「達斯阿鱷」對過來、停下與張嘴等多種指令都有反應，甚至受訓讓她親牠的臉龐，「我愛牠，牠像是我的家人，在那地方工作 的每個人都是這樣，大家都愛達斯」。布爾解釋，14日當天出了點問題，「牠知道自己正要拿到食物，臉龐被碰到了，所以就咬下去。就牠所知，這是一塊雞肉，就咬了」。

「猶他鱗片與尾巴中心」負責人李金斯（Shane Richins）表示，已向主管單位提交事故報告，擁有鱷魚的許可證正接受審查，「這張許可證不好拿，我們正希望他們不會在此事發生後吊銷證照。我知道，只要我們保有牠，牠就安全了。牠只是倒楣，不會因為身為一隻鱷魚而遭到責難，這就是我們為什麼永遠不會做任何傷害牠的事情」。