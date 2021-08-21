長賜輪怕了 重回「事故地」蘇伊士運河 靠2拖船護航

長賜輪20日再航經「事發地點」蘇伊士運河時，在兩艘拖船及專業引航員的護送下順利通過。(路透)

長榮 海運巨型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）今年3月卡關蘇伊士運河 ，引發全球海運市場航班大亂，後續狀況備受關注。如今長賜輪已在歐洲卸貨完成並返航亞洲，20日再度航經「事發地點」蘇伊士運河時，在兩艘拖船及專業引航員的護送下順利通過。

BBC報導，蘇伊士運河管理局（SCA）20日發推文說，長賜輪在兩艘拖船和專業引航員的引導下順利通過193公里長的蘇伊士運河，從地中海進入紅海。

SCA還表示，與此同時，有26艘船同方向（由北向南）航行，另外有36艘船反向（由南到北）航行，稱蘇伊士運河是「連接東方與西方最短且最快的航道」。

長賜輪是全球數一數二大的貨輪，已在荷蘭鹿特丹、英國菲力斯杜、德國漢堡等港口卸載共1萬8300個貨櫃，現在正航向中國 。

長約400公尺的長賜輪今年3月底通過蘇伊士運河時，船身因在強風中擱淺，卡住運河6天，導致數百艘船大塞車，並擾亂全球貿易。在救援行動中，還導致一人喪命。