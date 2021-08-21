「不可能的任務7」最驚險場面完成？阿湯哥弄倒火車啦

湯姆克魯斯拍「不可能的任務7」一年多，面對人群仍露出招牌笑容。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）「不可能的任務7」（Mission：Impossible 7）被新冠肺炎拖累拍了一年多，終於要進入收尾階段，據傳還剩最後一場大型驚險片段，看似近日已在英國 德比郡拍攝，火車衝下斷崖的刺激場面也被當地攝影 師搶先拍到、曝光。

劇組選在德比郡一個舊的採石場搭景，因為申請、作業等流程費時，居民們早就聽聞有好萊塢巨星要來拍片，已經非常期待，在揭露是湯姆克魯斯要在此拍「不可能的任務7」，大家更是無比興奮，既想親眼見到他的丰采，又想靠這話題刺激生意，地方酒吧甚至讓員工戴上湯姆克魯斯面具，吸引顧客目光，成功引起注意。

根據在外景地守株待兔、自稱Villager Jim的攝影師表示，他足足等了5個月，才等到阿湯和劇組人員真的現身，阿湯搭直升機而來，身上裝扮和直升機顏色刻意搭配，他走下直升機，上了停在旁邊的一輛車，此時劇組也正在拍攝冒煙的火車衝下斷崖的場面，側拍照看起來已頗壯觀。

英國媒體報導就算片子拍得曠日費時，阿湯面對守在飯店門外的影迷總是非常親切，向來工作第一的他，絕對不可能讓影迷感到不舒服、影響對他的支持，也是他能夠紅足35年仍未過氣的一大關鍵。