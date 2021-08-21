我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

阿富汗嬰兒被拋過鐵絲網 美國防部：已和父親團聚

「不可能的任務7」最驚險場面完成？阿湯哥弄倒火車啦

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯拍「不可能的任務7」一年多，面對人群仍露出招牌笑容。（路透資料照片）
湯姆克魯斯拍「不可能的任務7」一年多，面對人群仍露出招牌笑容。（路透資料照片）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）「不可能的任務7」（Mission：Impossible 7）被新冠肺炎拖累拍了一年多，終於要進入收尾階段，據傳還剩最後一場大型驚險片段，看似近日已在英國德比郡拍攝，火車衝下斷崖的刺激場面也被當地攝影師搶先拍到、曝光。

劇組選在德比郡一個舊的採石場搭景，因為申請、作業等流程費時，居民們早就聽聞有好萊塢巨星要來拍片，已經非常期待，在揭露是湯姆克魯斯要在此拍「不可能的任務7」，大家更是無比興奮，既想親眼見到他的丰采，又想靠這話題刺激生意，地方酒吧甚至讓員工戴上湯姆克魯斯面具，吸引顧客目光，成功引起注意。

根據在外景地守株待兔、自稱Villager Jim的攝影師表示，他足足等了5個月，才等到阿湯和劇組人員真的現身，阿湯搭直升機而來，身上裝扮和直升機顏色刻意搭配，他走下直升機，上了停在旁邊的一輛車，此時劇組也正在拍攝冒煙的火車衝下斷崖的場面，側拍照看起來已頗壯觀。

英國媒體報導就算片子拍得曠日費時，阿湯面對守在飯店門外的影迷總是非常親切，向來工作第一的他，絕對不可能讓影迷感到不舒服、影響對他的支持，也是他能夠紅足35年仍未過氣的一大關鍵。

德比郡攝影師Villager Jim拍到「不可能的任務7」在當地出外景。（取材自...
德比郡攝影師Villager Jim拍到「不可能的任務7」在當地出外景。（取材自臉書）

湯姆克魯斯 攝影 英國

上一則

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

延伸閱讀

好萊塢片酬榜洗牌 007丹尼爾改當神探 撈1億笑傲群星

好萊塢片酬榜洗牌 007丹尼爾改當神探 撈1億笑傲群星
妮可基嫚赴港拍片豁免隔離 網怒轟耍特權

妮可基嫚赴港拍片豁免隔離 網怒轟耍特權

好萊塢片酬排名大洗牌 「007」丹尼爾1億美金奪冠

好萊塢片酬排名大洗牌 「007」丹尼爾1億美金奪冠

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

熱門新聞

妮可基嫚與湯姆克魯斯曾經宛如好萊塢王妃和王子，到哪都是矚目焦點。（路透資料照片）

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

2021-08-16 19:49
美國一名男子在婚禮上發表賀詞時犯了錯。（ingimage）

白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了

2021-08-17 00:14
帕絲跟伴侶自拍時，發現兩人頭髮全豎起來。（取材自Sophie Pass臉書）

雨中「頭髮直豎」非好事 情侶自拍發現逃過一劫

2021-08-17 02:45
女跟初次約會對象吃飯，後座陌生人遞紙條警告她快逃！（取材自推特）

和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條

2021-08-18 21:42
人生有時候不要臉，能活得更快樂。圖／摘自Pelexs

心理專家分析 擁有這3特點更快樂、人緣更好

2021-08-18 13:00
英國夫妻中頭獎後決定送親友及機構支票。(路透)

夫妻中1700萬頭獎不聲張 密訪30親友「分紅」

2021-08-17 23:22

超人氣

更多 >
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
試管嬰兒的監護權（上）

試管嬰兒的監護權（上）