郎朗入駐台湖演藝小鎮 成立工作室 先彈這三首

郎朗20日在國家大劇院台湖舞美藝術中心正式成立了自己的工作室。（取材自微博）

20日，郎朗在國家大劇院台湖舞美藝術中心正式成立了自己的工作 室，這位中國 著名鋼琴演奏家表示，「希望更多的音樂家可以來交流，希望所有熱愛藝術的朋友們來尋找藝術體驗，希望我們哪天在這偶遇。」

作為首位入駐台湖演藝小鎮的國際鋼琴大師，郎朗表示，希望未來以工作室為依託，舉辦大師課等多種形式的公益性藝術普及活動，也期待疫情 結束後，邀請更多國際音樂大師來這裡開展工作和文化交流，以台湖演藝小鎮為橋樑，打造國內外音樂藝術交流的平台。

在位於台湖舞美藝術中心4號樓的郎朗工作室， 國家大劇院院長王寧與郎朗共同為工作室揭牌。郎朗在現場精彩演繹了《哥德堡變奏曲》選段、《黃河頌》、《蕭邦圓舞曲》三首經典曲目。

郎朗認為，「國內外的疫情得到穩定控制以後，世界各地的音樂家會爆發出比從前更多的熱情去進行文化藝術的交流，包括來我們國家開演奏會或者樂團巡演，我相信到時候國內外的藝術交流會非常頻繁，因為大家都憋著這股勁。」

除了演奏區域和可以進行藝術交流的會議區，郎朗工作室還特別佈置了郎朗演奏生涯中得到的各種獎杯獎牌，對此，郎朗直言，「這些關於我成長故事的原件，希望能讓孩子們看到，藝術的道路確實充滿艱辛，我的路，希望能給他們一些激勵。希望這裡也成為他們心理上的加油站。」

這位年輕的演奏家表示，郎朗工作室還將助力挖掘「新的鋼琴家」，「可以先來這裡小試牛刀，希望這個地方成為一個非常好的平台，讓大家盡情感受音樂的氛圍」。

對於青少年的音樂學習，郎朗直言，「藝術改變了我的生活，改變了我的人生，我感受到藝術本身給人帶來的更加豐富的體驗、勃勃的生機，我想，即便不是專業從事藝術工作，也應該學會去體驗感受藝術本身。」

這位以激情演奏給人留下深刻印象的藝術家表示，「藝術不斷給人帶來一種新的力量，這種力量很難用語言來形容，我在學一首新的作品的時候，真的感覺自己整個的新陳代謝都會加速，心情也不一樣，所以我希望學藝術是為了這種體驗而學，而不是把藝術學習當作包袱。因為如果不是從心裡面去愛的話，是體驗不到這種快樂的。」 「藝術的路必然要付出很多努力，其間不該有急功近利，心中的火焰一直要有，這才是最重要的。」郎朗說。