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她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

編譯中心／綜合報導
法式內衣設計輕薄透氣。（示意圖／取材自ingimage）
法式內衣設計輕薄透氣。（示意圖／取材自ingimage）

一名女網友日前在社群網站上抱怨「新買的法式內衣被男友說成是情趣內衣」，男友甚至要求她把新買的內衣全部丟掉，這讓她相當難過，網友們聽了也紛紛建議「不要丟內衣，丟男友可以嗎？」

這名女網友在Dcard發文表示，最近發現法式內衣特殊的「無襯墊」設計，穿起來應該很舒服，於是下單買了好幾套，但某天穿著新內衣和男友見面時，卻意外惹怒對方。男友發現她穿法式內衣後，竟氣得大罵「法式內衣根本就是情趣內衣，要是穿出去被別人看到、被怎麼樣了，也只是剛好」，當場要求她把新買的法式內衣全部丟掉換新。

男友的反應讓網友非常難過，最後，她也為自己辯駁，「夏天這麼熱，穿有襯墊的真的很悶，而且一直說像情趣內衣，說的好像覺得我很放蕩一樣，而且穿在裡面有誰看得到啊...」。

許多人聽了這段經歷後，紛紛支持網友，「法式內衣不是情趣內衣，材質好的法式內衣不只漂亮也舒服到不行，穿漂亮內衣自己心情也會好呀」、「法式內衣當然適合日常啊，根本就是夏天必備好嗎，超涼又透氣，比穿bra T更舒服」、「內衣本來就是要讓自己舒服的，只有自己穿的自在才會更自信」。

更有不少人責罵網友的男友，「我覺得問題出在妳男友，怎麼可以因為自己不爽就叫妳把內衣丟掉？這行為非常過分，非常不尊重妳，無法想像有人這樣對女友講話的」、「不要丟內衣，丟男友可以嗎？」、「下次男友再吵，妳就叫他夏天穿一整天的內衣，就會知道那種感受了」、「這男的被分手才剛好吧？傻眼，有夠沒水準」。

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