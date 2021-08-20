綿羊面露「無敵笑容」好萌 其實這表情有一涵意

綿羊的這個燦爛笑容，其實是一種「裂唇嗅反應」現象。（取材自推特）

動物的五官雖然和人類不同，不過還是有許多動物，能夠做出相當生動且豐富的表情。最近日本 網路上，就有人分享一張綿羊表情的照片，獲得許多網友的迴響。

根據日本媒體まいどなニュース報導，位於日本兵庫縣的觀光 農場「英格蘭之丘」，最近在官方推特上，分享一張園內綿羊露齒笑開懷的照片。園方還打趣表示「我們這出了個逸才，有哪裡正舉辦著比誰笑容最棒的競賽嗎」。

這隻綿羊的飼養員說明，其實這個笑容，是所謂的「裂唇嗅反應」。裂唇嗅反應是動物為了確認其他生物的氣味，因此會出現嘴唇上翻的現象。而圖中的情況，就是這隻綿羊在探查其他綿羊味道時的反應。

網友們看了紛紛表示「如果一直笑成這樣，每天一定都很開心」、「太可愛了」、「超棒的笑容」、「這孩子的破壞力很猛啊」、「居然有表情這麼豐富的動物」、「無敵的笑容」、「疫情 中的一道光」、「今天的煩悶全靠這笑容一掃而空」、「有這種比賽一定拿優勝的」、「一百分的笑容」。