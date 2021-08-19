我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

攻破喀布爾4天後 神學士建「阿富汗伊斯蘭酋長國」

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

這貓會武功？被拍滑倒瞬間「躍動殘像」網笑翻

編譯中心／綜合報導
日本一家動物醫院分享小貓滑倒的瞬間鏡頭，引起許多網友迴響。（取材自推特）
日本一家動物醫院分享小貓滑倒的瞬間鏡頭，引起許多網友迴響。（取材自推特）

由於動物身體構造的不同，在做出動作的瞬間，常常會形成不可思議的姿態。最近日本社群網站上，就有人分享一張貓咪圖片，吸引到許多網友的迴響。

根據日本媒體「grape」報導，福岡縣的一家動物醫院「スペイクリニック北九州」最近在官方推特上分享照片，內容是一張不慎滑倒的小黑貓。在快門捕捉之下，完美拍出滑倒瞬間的速度感，畫面讓人相當噴飯。

院方表示，這隻黑貓其實生性有些膽小，會躲在箱子內，不斷確認周圍的動靜。不過他也提醒網友，表示這隻貓是送來醫院去勢的野貓，如果找不到飼主的話，將會面臨安樂死的處分，呼籲網友們如果有興趣，可以洽詢保健所進行認養。

網友們紛紛表示「厲害了武鬥派喵」、「這傢伙是傑作啊」、「可能被感染迷因了」、「躍動感不是蓋的」、「拍的時機太好了吧」、「好可愛，好像漫畫」、「根本動畫化了」、「吉卜力沒有這樣的角色嗎」、「可惜我住太遠沒辦法領養」、「我早上摔下床也是這樣」、「這殘像太猛了」。

這隻黑貓平常生性膽小，經常注意周圍狀況。（取材自推特）
這隻黑貓平常生性膽小，經常注意周圍狀況。（取材自推特）

日本 社群網站 推特

上一則

迪士尼公主集合 Disney x Pandora造型Q版萌翻

延伸閱讀

德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗

德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗
阿富汗少年攀機起落架慘死 身分是足球員 年僅17歲

阿富汗少年攀機起落架慘死 身分是足球員 年僅17歲
衣被撕碎、人拋空中 巴基斯坦女網紅被400男集體性騷擾

衣被撕碎、人拋空中 巴基斯坦女網紅被400男集體性騷擾
阿富汗婦女絕望 將嬰兒拋過鐵絲網 求英軍救援

阿富汗婦女絕望 將嬰兒拋過鐵絲網 求英軍救援

熱門新聞

美國一名男子在婚禮上發表賀詞時犯了錯。（ingimage）

白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了

2021-08-17 00:14
年輕情侶「意外」標到一棟破房子。（取材自Instagram）

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

2021-08-11 21:02
帕絲跟伴侶自拍時，發現兩人頭髮全豎起來。（取材自Sophie Pass臉書）

雨中「頭髮直豎」非好事 情侶自拍發現逃過一劫

2021-08-17 02:45
英國夫妻中頭獎後決定送親友及機構支票。(路透)

夫妻中1700萬頭獎不聲張 密訪30親友「分紅」

2021-08-17 23:22
開放式的書櫃，使用上要多考慮。圖／摘自Pelexs

裝修師傅提醒4個易錯點 開放式書櫃、白瓷磚小心後悔

2021-08-13 13:26
日本各地有高達數百座巨大佛像，然而由於年久失修，這些佛像反而造成居民困擾，甚至必須花費公帑拆除。圖為淡路島的「世界平和大觀音像」。（截圖自YouTube)

日百座「迷惑大佛」成廢墟 數百萬美元拆除費全民埋單

2021-08-13 03:12

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針