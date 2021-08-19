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衣被撕碎、人拋空中 巴基斯坦女網紅被400男集體性騷擾

編譯中心／綜合報導
巴基斯坦女網紅竟遭集體性騷擾。（取材自推特）
巴基斯坦女網紅竟遭集體性騷擾。（取材自推特）

8月14日是巴基斯坦的國家獨立日，本該是舉國同慶的日子，卻發生一起駭人聽聞的集體性騷擾事件。一名女網紅和6名朋友到阿扎迪天橋（Azadi Flyover）公園拍攝影片，卻遭到將近400名男子性騷擾，他們不斷拉扯女網紅的衣服，甚至把她衣服撕破扯掉，還把她的耳環、戒指與友人的錢財全部搶走。

根據巴基斯坦黎明報（Dawn）18日報導指出，一名TikTok女網紅和6名友人在14日前往阿扎迪天橋拍攝影片，起初她碰到幾位年輕男子的搭訕，後來人數越來越多，開始搶著要和她合照、拉扯她的衣服。轉眼間她就被將近400名男性包圍，甚至還被拋到空中，這些人出言羞辱她，並搶奪她的財物。

網紅控訴「他們推拉我，還把我的衣服撕毀，好幾個人想要幫助我，但是騷擾我的人太多，最後那些男人居然把我拋到空中」。不僅被性騷擾，這名網紅的耳環、戒指都被那群男性搶走，連朋友隨身攜帶的1500元巴基斯坦盧比（約9美元），以及身分證都被搶走。

對此，不少政治人物站出來為她發聲。巴基斯坦人民黨主席扎爾達里（Bilawal Bhutto Zardari）痛罵，「襲擊年輕女性的行為，讓每個巴基斯坦人蒙羞」。前總理的女兒阿惜法B（Aseefa B Zardari）也怒斥「巴基斯坦對女性生活來說太危險，不適合養育孩子長大，因為現實讓人作嘔」。警方也指出，已經成立特別專案小組，搜尋涉案嫌疑人，目前已經辨識出其中的10位男性。

性騷擾 攝影 TikTok

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