衣被撕碎、人拋空中 巴基斯坦女網紅被400男集體性騷擾

8月14日是巴基斯坦的國家獨立日,本該是舉國同慶的日子,卻發生一起駭人聽聞的集體性騷擾 事件。一名女網紅和6名朋友到阿扎迪天橋(Azadi Flyover)公園拍攝影 片,卻遭到將近400名男子性騷擾,他們不斷拉扯女網紅的衣服,甚至把她衣服撕破扯掉,還把她的耳環、戒指與友人的錢財全部搶走。

根據巴基斯坦黎明報(Dawn)18日報導指出,一名TikTok 女網紅和6名友人在14日前往阿扎迪天橋拍攝影片,起初她碰到幾位年輕男子的搭訕,後來人數越來越多,開始搶著要和她合照、拉扯她的衣服。轉眼間她就被將近400名男性包圍,甚至還被拋到空中,這些人出言羞辱她,並搶奪她的財物。

網紅控訴「他們推拉我,還把我的衣服撕毀,好幾個人想要幫助我,但是騷擾我的人太多,最後那些男人居然把我拋到空中」。不僅被性騷擾,這名網紅的耳環、戒指都被那群男性搶走,連朋友隨身攜帶的1500元巴基斯坦盧比(約9美元),以及身分證都被搶走。

對此,不少政治人物站出來為她發聲。巴基斯坦人民黨主席扎爾達里(Bilawal Bhutto Zardari)痛罵,「襲擊年輕女性的行為,讓每個巴基斯坦人蒙羞」。前總理的女兒阿惜法B(Aseefa B Zardari)也怒斥「巴基斯坦對女性生活來說太危險,不適合養育孩子長大,因為現實讓人作嘔」。警方也指出,已經成立特別專案小組,搜尋涉案嫌疑人,目前已經辨識出其中的10位男性。

A video in which a woman can be seen being assaulted and passed around by hundreds of men on #August14, at #Azadiflyover near #MinarePakistan is doing rounds on the internet. pic.twitter.com/Spl9VShZuR