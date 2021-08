和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條

一位名叫哈笛雅(Hadia)的女性15日跟一名男性初次相約喝咖啡 ,當對方起身上廁所時,哈笛雅身後的男客人遞給她一張紙條上面寫著:「(這男的)警訊太多了。女孩快逃。一切平安。」

哈笛雅補充說:「老實說約會對象一開始並沒有那麼糟糕……但他從廁所出來之後的確如紙條所寫,出現了警訊。」 哈笛雅提到自己並沒有當場離開,還是和對方喝了將近4個小時的咖啡:「對方一點也不危險,只是有些非常古怪和厭女情節。」

哈笛雅說:「我覺得有必要留下來和對方討論事情,而我的天使 (遞紙條的人)一直在我身後。大概是在評判我吧。」哈笛雅透露她跟約會對象不會再見面。

哈笛雅在社群 平台分享了這段經歷,遞紙條陌生人的行為獲得廣大好友讚賞表示:「如果我收到那張紙條,我會立即向對方點頭示意,並提前結束約會。局外人總能更快察覺危險信號」、「不想說得太誇張,但紙條上的建議確實可以挽救你的生命」、「並不是所有的女孩都擅長識別警訊。客觀的陌生人留意到的跡象可能是真正的警告」。

I had coffee with a guy yesterday. When he went to the bathroom, the gay guy sitting behind me passed me this note 😂😭😂😭 pic.twitter.com/LgIVsrvlwx