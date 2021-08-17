有頭髮、骨頭 龐貝古城發現「最完整」人類遺骸

據信，這座墳墓的歷史可以追溯到公元79年維蘇威火山爆發摧毀龐貝古城之前的幾十年。(Getty Images)

古羅馬城市龐貝城（Pompeii）近日發現部分木乃伊化的遺骸，是一位從社會階層中崛起的「前奴隸」，遺骸更包括頭髮和骨頭。

「衛報」報導，這具遺骸的本名叫做「塞昆迪奧」（Marcus Venerius Secundio），是在薩爾諾門（Porta Sarno）墓地中發現的。該墓地是城市的主要入口之一。據信，這座墳墓的歷史可以追溯到公元79年維蘇威火山爆發摧毀龐貝古城之前的幾十年。

塞昆迪奧被描述為在龐貝城發現的「保存最完好的人類遺骸」，包括白髮和部分可見的耳朵。初步測試顯示，他在60歲左右去世。考古學家表示，這一發現很不尋常，因為羅馬時代的已故成年人通常會被火化，在墳墓中還發現了一個玻璃甕，上面寫著一個女人的名字「阿瑪比利斯」（Novia Amabilis）、可能是塞昆迪奧的妻子。

古羅馬城市龐貝城近日發現部分木乃伊化的遺骸，是一位從社會階層中崛起的「前奴隸」，遺骸更包括頭髮和骨頭。(Getty Images)

塞昆迪奧是古代龐貝城維納斯神廟的奴隸和守護者，從奴隸制中解放出來後，他加入奧古斯都的行列，這是一個負責皇帝崇拜的牧師學院，他被埋葬在墳墓中的證明他成功獲得「良好的社會和經濟地位」。

此外，在墳墓頂部發現的大理石板上刻有獻給塞昆迪奧的銘文，這提到龐貝城以希臘語進行的戲劇表演。龐貝古城考古公園的負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，碑文是「龐貝古城用希臘語進行表演的第一個明確證據，組織了希臘語表演，證明古代龐貝城的特點是活潑開放的文化氛圍」。

對此次發現，義大利 文化部長弗朗切斯基尼（Dario Franceschini）表示「龐貝城永遠令人驚嘆」。