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他許願「1年約會365女」背後原因有淚點

編譯中心 / 綜合報導
拉姆是印度最為人熟知的「約會大王」，各種年齡層都是他的約會對象。 (取材自Sunder Ramu臉書)
拉姆是印度最為人熟知的「約會大王」，各種年齡層都是他的約會對象。 (取材自Sunder Ramu臉書)

一名印度男子曾在幾年前許下願望，表示自己要在1年內要和365名女子約會，儘管一年後沒有達成這個目標，並因一些狀況造成計畫延遲，但他仍持續挑戰，目前也已經和335名女子約會過，且說明這樣的行為並不是因為花心或風流，而是為了了解女性在印度社會受到的種種不公平。

據《BBC》報導，這名印度男子叫做拉姆（Sunder Ramu），除了是演員外，同時也是攝影師及專業舞者，曾經有過一段婚姻，但現在已經離婚，另外，他也是印度最為人熟知的「約會大王」。他在2015年1月1日時，在自身臉書分享展開一個大型計畫，表示自己將要在「1年內約會365名女性」。

報導指出，拉姆會想提出這個挑戰的原因，是在2013年時，有名女大生在新德里搭乘公車時，遭到多名男子侵犯和毆打，當時在國內外引起震撼，他也被許多外國朋友問到，為何印度人對於女性如此不尊重友善，他卻無言以對，也開始進行反思。

這件事之後，拉姆意識到「印度社會肯定有地方出問題了」，並希望自己能盡一份力量，來提高印度女性的社會地位。對此，他就提出了要在1年內約會365名女性的企劃，且約會全由女生主導，對方決定約會地點，要在外面餐廳或是女生家自己煮菜都可以，自己也會針對兩性問題和對方聊天。這個想法是開始對話，提出問題，了解另一個人的觀點，而拉姆的最終目標是實現性別平等。

在他的Facebook頁面上有著與他約會過的女人的故事，包括他105歲的祖母、一個從他公寓樓收集垃圾的女人、一個 90多歲的愛爾蘭修女、一個女演員、模特、一個瑜伽教師、活動家、政治家和許多其他人。

印度 攝影 臉書

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