超級電腦破世界紀錄 圓周率計算到小數點後62.8兆位數

瑞士研究人員使用超級電腦，將圓周率π的小數點後數字計算到第62.8兆進位，創下新世界紀錄。（取材自格勞賓登應用科技大學）

瑞士研究人員今天表示，超級電腦已將圓周率π的小數點後數字計算到第62.8兆進位，締造新的世界紀錄。

格勞賓登應用科技大學（Graubuenden University of Applied Sciences）在聲明中說，研究人員使用超級電腦，「耗時108天又9個小時」，計算到圓周率小數點後的第62.8兆進位數字。

根據這所大學的數據分析、形象化與模擬中心（Centre for Data Analytics, Visualisation and Simulation），這樣的計算速度「幾乎是谷歌 （Google ）在2019年使用旗下雲端 運算資源刷新紀錄的兩倍，更是2020年寫下前一次世界紀錄的3.5倍」。

研究人員正在等待金氏世界紀錄大全（Guinness Book of Records）認證這項成就，在那之前，他們僅公布計算到的圓周率最後十位數字為7817924264。

先前寫下的世界紀錄，已經將圓周率小數點後的數字計算到第50兆進位。

圓周率是圓的周長與直徑的比值，小數點後有無限位數，儘管如此，研究人員仍繼續利用強大的電腦進行計算。圓周率的前10個數字是3.141592653。

瑞士研究團隊表示，他們在計算π方面積累的經驗可應用於其他領域，例如「RNA分析、流體動力學模擬和文本分析」。