英國最小房子放不下家具 業者挑戰組裝「1張沙發」

英國 北威爾斯一棟只有182公分寬、309公分高被金氏世界紀錄認定為「英國最小的房子」,裡面只有上下2層2間房。

屋主泰麗(Jan Tyley)1年中有6個月開放這棟房子當作旅遊景點,今年因為疫情 比計畫晚一點開放。

泰麗表示這棟屋齡超過100年的房子已傳承5代,她的曾曾祖父1891年購入作為出租物業,但市議會9年後告知他這房子太小了想拆掉房子。所幸泰麗曾曾祖父與當地報紙編輯是好朋友,對方發起了一項活動,要求全國人民測量房屋,最終確定這棟房確實是英國最小房子,市議會因此放棄拆除。

但是因為房子實在太小不宜人居,1990年就轉型為旅遊景點,房裡維持100多年前的原貌,有一張小鐵床,沒有廁所。泰麗從未考慮裝修房子,因為她認為裡面放不下任何其他東西。

日前一間沙發公司聯繫泰麗,想知道他們一個沙發能否放進房子並順利組裝時,泰麗覺得這是個有趣挑戰便接受這個提案。組裝當天數十名遊客駐足觀看,可惜最終泰麗決定撤除沙發,她指出:「每年有超過5萬人來訪,沙發放裡面很難走動。」

