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英國最小房子放不下家具 業者挑戰組裝「1張沙發」

編譯中心 / 綜合報導
「英國最小的房子」只有182公分寬、309公分高。(取材自維基百科)
「英國最小的房子」只有182公分寬、309公分高。(取材自維基百科)

英國北威爾斯一棟只有182公分寬、309公分高被金氏世界紀錄認定為「英國最小的房子」，裡面只有上下2層2間房。

屋主泰麗（Jan Tyley）1年中有6個月開放這棟房子當作旅遊景點，今年因為疫情比計畫晚一點開放。

泰麗表示這棟屋齡超過100年的房子已傳承5代，她的曾曾祖父1891年購入作為出租物業，但市議會9年後告知他這房子太小了想拆掉房子。所幸泰麗曾曾祖父與當地報紙編輯是好朋友，對方發起了一項活動，要求全國人民測量房屋，最終確定這棟房確實是英國最小房子，市議會因此放棄拆除。

但是因為房子實在太小不宜人居，1990年就轉型為旅遊景點，房裡維持100多年前的原貌，有一張小鐵床，沒有廁所。泰麗從未考慮裝修房子，因為她認為裡面放不下任何其他東西。

日前一間沙發公司聯繫泰麗，想知道他們一個沙發能否放進房子並順利組裝時，泰麗覺得這是個有趣挑戰便接受這個提案。組裝當天數十名遊客駐足觀看，可惜最終泰麗決定撤除沙發，她指出：「每年有超過5萬人來訪，沙發放裡面很難走動。」

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