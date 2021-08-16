我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：Fed官員考慮明年中之前結束QE措施

影／阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

爆汗男每天換衣4次竟患這病 醫師：高溫注意8症狀

記者黃惠群／台北報導
脖子腫是甲狀腺機能亢進的表徵之一。示意圖／Ingimage
脖子腫是甲狀腺機能亢進的表徵之一。示意圖／Ingimage

酷熱天氣容易讓人浮躁，加上外在壓力及自身情緒影響，身心容易抑鬱不安、誘發病痛。台灣一名31歲男性上班族每到夏日總是爆汗如雨、一天要換3至4件衣物，6年前開始中醫調理身體，效果有限，直到今夏脫水嚴重，中暑昏厥，才緊急送醫，發現自己罹患「甲狀腺機能亢進」。

甲狀腺是人體重要的內分泌器官，負責調控身體代謝功能，但人體夏日新陳代謝旺盛，易流失水分和營養，且天氣酷熱，易導致情緒不穩、內分泌失調，進而誘發「大脖子」等相關症狀。

書田診所家醫科主治醫師陳柏臣指出，甲狀腺機能亢進症狀相當多元，有身體過熱、爆汗、心跳快、手抖、吃不胖、躁動、睡不著、講話快等，容易影響患者日常生活。

對於女性患病率是否較男性高出許多？陳柏臣說，其實不然。女性因較男性注意身體健康狀況，比較會至醫療院所就診，較容易發現患病，男性則相反，「較少發現患病，並不代表沒有患病」。

陳柏臣之前收治過一名31歲男性上班族，為緩解爆汗症狀，已請中醫調理6年，但效果有限，患者原考慮進行汗腺神經燒斷手術，一勞永逸直流汗的症狀，直到今夏脫水嚴重，中暑昏厥，送醫進行全身性健康檢查，才確診「甲狀腺機能亢進」，服藥2周後已康復。

為預防患病，陳柏臣建議，患者應要有充足睡眠，避免抽菸與飲酒；減少含碘飲食，如海帶、紫菜等；多吃含吲哚成分的食物，如高麗菜、花椰菜、胡蘿蔔；避免刺激性食物，如茶葉、咖啡等含咖啡因的物質；另適時放鬆，可舒解壓力，避免誘發病因；規律運動可讓肌肉、心血管系統更健康。

咖啡 台灣 肌肉

上一則

他近50年吃下3.2萬個麥當勞大麥克 打破金氏世界紀錄

下一則

足球／梅西告別巴薩拭淚紙巾 傳網拍開價百萬美元

延伸閱讀

中暑不只是「太陽咬人」 高溫環境工作當心送命

中暑不只是「太陽咬人」 高溫環境工作當心送命
奧運熱造就「一日運動員」 中醫：全身痠痛拔罐可紓解

奧運熱造就「一日運動員」 中醫：全身痠痛拔罐可紓解
東奧／東京太熱啦 開賽5天20名工作人員中暑

東奧／東京太熱啦 開賽5天20名工作人員中暑
心肌梗塞誤當中暑、感冒… 出現這5點速就醫

心肌梗塞誤當中暑、感冒… 出現這5點速就醫

熱門新聞

一夫二妻！圖為男子阿克巴與元配科蒂瑪(左一)和突然闖入婚禮會場的前女友如里結婚的畫面。(取材自臉書)

新郎前女友鬧場「願付嫁妝」結局竟變2個新娘

2021-08-09 22:50
年輕情侶「意外」標到一棟破房子。（取材自Instagram）

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

2021-08-11 21:02
土耳其網紅塔什肯去年參觀荷蘭著名的性博物館，分享一些館內展物，卻遭土耳其視為散布淫褻內容，收到法院傳票被起訴。（取材自Instagram／＠tasskinmerve）

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

2021-08-09 04:13
開放式的書櫃，使用上要多考慮。圖／摘自Pelexs

裝修師傅提醒4個易錯點 開放式書櫃、白瓷磚小心後悔

2021-08-13 13:26
歐紋絲和丈夫15年來過著無性生活。（示意圖／ingimage）

因病終生無法與丈夫行房 她：婚姻比以往更牢固

2021-08-10 02:08
日本各地有高達數百座巨大佛像，然而由於年久失修，這些佛像反而造成居民困擾，甚至必須花費公帑拆除。圖為淡路島的「世界平和大觀音像」。（截圖自YouTube)

日百座「迷惑大佛」成廢墟 數百萬美元拆除費全民埋單

2021-08-13 03:12

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克