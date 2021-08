愛不對人...婚姻破裂女獄警幫囚犯逃獄 全英旅館幽會

英國 33歲獄警惠婷漢(Erika Whittingham)愛上受刑人賽登(Michael Seddon)。不僅協助他越獄,兩人還在賽登逃亡路上在英國各處飯店幽會。

賽登在越獄後6個月後被捕,當時他開始與另一名女性交往。惠婷漢承認罪行後被判3年徒刑,賽登則被多判6個月刑期。

檢察官稱惠婷漢及賽登最初在惠婷漢任職的監獄 相識,賽登轉到別間監獄後兩人仍以拋棄式手機 (burner phones,用完即丟不用綁約的手機,常用於偷情或犯罪)維持聯絡。

賽登2011年因綑綁襲擊78歲農夫而被判入獄,他於2019年10月模仿美國監獄電影「亞特蘭翠大逃亡」(Escape from Alcatraz)的情節,在床上留了一個假人後越獄成功,惠婷漢在監獄外開車接應他,送賽登搭火車到去利物浦。

當時跟丈夫感情不睦的惠婷漢與賽登至少在8間旅館幽會,支付所有住宿費,還送他衣服等禮物。

惠婷漢的辯護律師沙曼(Mark Sharman)表示惠婷漢因此事件罹患憂鬱症,提到人們一直以愛的名義做出愚蠢且極端的事情,而惠婷漢不巧迷戀賽登。法官理解惠婷漢經歷11年婚姻觸礁內心脆弱,但認為她理當明白「這一切都是錯的。」

沙曼指出惠婷漢最初拒絕賽登的追求,但當賽登發現惠婷漢沒戴結婚戒指後開始步步進攻,最終讓惠婷漢陷入這層危險關係。

