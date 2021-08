全英最不受歡迎商店？不戴口罩「禁入」老闆這麼說…

英國 一家商店因門口貼著「不戴口罩 者禁止進入」的標語,被網友封為「全英國最不受歡迎的商店」。老闆柏珂(Maria Burke)日前反擊表示:「只是為了保護年長顧客。」

柏珂透露由於她立場強硬一直受到傷害,除了受到辱罵,還有反對戴口罩的顧客朝她扔東西。她稱疫情 爆發以來就沒有休息過一天,只是想確保客戶和員工的安全:「我們盡全力讓店持續營業並保持安全,卻得到這樣的批評。我真的很沮喪。」

名叫珊卓(Sandra)的店員補充:「柏珂從去年2月以來就沒有休息。當人們在超市買不到東西時,她會為人們買,以確保大家獲取所需。批評的人顯然有問題。」

柏珂提到:「有人會走進店裡聲稱自己有氣喘不能戴口罩,然後把T恤拉到臉上。我也有氣喘,但我還是戴著口罩。還有拒絕戴口罩的人說要派人來抓我或打劫我的店,或從架子上扔東西、螺栓扔到店門。自疫情爆發後這種事情層出不窮。」

店員指出這些肇事者都是外地人,許多最嚴重的違規者是在封城期間開著旅行拖車到當地玩的遊客。柏珂說:「人們會光顧我們的店是因為他們覺得來到這裡很安全,這裡的購物群主要是老年人,我們只是想確保他們跟我們都很安全。」

但是批評的艾里森(Andrew Allison)指出:「法律不再強制人們戴口罩,正如我在推文中提到的,戴口罩能有效減少傳播的證據並不存在。她不該把潛在顧客當嬰兒對待」。

Is this the most unwelcoming shop in the UK? And they are willing to discriminate against those who are medically exempt. Terrified, authoritarian, unwilling to listen to reason. Welcome to the UK. There are times when I don’t recognise my country. pic.twitter.com/db067HBIMm