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台史詩劇「斯卡羅」首播引話題 台南糖廠重現清代府城

記者謝進盛／台南15日電
公視「斯卡羅」首播引話題，許多場景都在台南鹽水岸內糖廠影視基地拍攝，也讓該影視基地知名度竄升。（圖：台南市政府提供）
公視「斯卡羅」首播引話題，許多場景都在台南鹽水岸內糖廠影視基地拍攝，也讓該影視基地知名度竄升。（圖：台南市政府提供）

台灣公視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日首播，台南鹽水岸內糖廠影視基地是主要拍攝地點，重現明清時期台灣府城街坊、城門、市集及閩南式建築等街廓樣貌，台南市長黃偉哲今也前往拍攝宣傳短片，希望提升影視基地知名度並帶動鹽水小鎮觀光熱潮。

台南市政府說，岸內糖廠影視基地是由台南市政府與文化部合作首座影視基地，投入經費共計2.4億元（台幣，下同，約853萬美元），是為促進台灣影視產業發展及溪北地區觀光產業發展重要計畫。

而「斯卡羅」是該基地的第一齣歷史劇，由中央及市府合力補助4000萬元搭景拍攝。今年文化部亦將再補助6300萬元，市府也會自籌2700萬元，總計共投入9000萬元，擴充岸內糖廠影視基地設備廠景，未來可提供給影視工作者更多元良善的工作環境。

公視「斯卡羅」首播引話題，許多場景都在台南鹽水岸內糖廠影視基地拍攝，也讓該影視基...
公視「斯卡羅」首播引話題，許多場景都在台南鹽水岸內糖廠影視基地拍攝，也讓該影視基地知名度竄升。（圖：台南市政府提供）

「斯卡羅」在台南四大主景，除岸內糖廠影視基地搭建的台灣府城，另外還有原德商東興洋行、台南神學院及大內二溪惡地地形。文化局表示，「斯卡羅」的拍攝團隊，是台南影視基地創立初期並肩作戰的好夥伴，自2018年起市府和劇組一起在閒置多年的岸內糖廠開疆闢土，從無到有排除萬難的完成第一座時代場景，而基地第二座時代場景-日治時期的榮，也將於今年底完成。

黃偉哲表示，台南擁有豐富的自然景觀及歷史建築，加上主打時代場景的岸內糖廠影視基地，其中台灣府城聚落歷經一年多的時間搭建完成，是由金鐘美術指導許英光親手打造，是獻給台灣影視業界的首座歷史時代場景。所以要拍出像「斯卡羅」一樣高質感的歷史劇，到台南來準沒錯。

文化局表示，為讓更多人知悉這批復刻建築物的美麗，將於9月初推出「斯卡羅」府城場景及鹽水古鎮小旅行，並首次開放「斯卡羅」拍攝場景清代府城街廓讓遊客參觀，並由鹽水在地人帶路穿梭月津港的歷史巷弄、百年建築及品嘗在地佳餚美食。

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