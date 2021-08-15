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韓最美奧運金牌「冰上精靈」金妍兒 演繹DIOR傳奇符碼

記者孫曼／綜合報導
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper's Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。（取材自Instagram）
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper's Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。（取材自Instagram）

今年東京奧運掀起一股運動熱潮，許多高顏值又實力雄厚的運動選手更迅速成為媒體寵兒。女性運動員的時尚影響力其實早在國際上受到重視。曾為南韓以破世界紀錄的高分摘下奧運女子花式花冰金牌、銀牌的「冰上精靈」金妍兒（Yuna Kim），曾創下橫掃全球花式滑冰獎項金台的大滿貫紀錄，是公認史上最天賦異稟的滑冰天才，被外媒稱為「Queen Yuna」。2014年退休後，形象良好的她仍是韓國全民心目中的女神，一舉一動備受關注。近日她在時尚雜誌Harper's Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝了一組Rose de vents系列珠寶的短片，展現出屬於30歲輕熟女的優雅美麗。

花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper's Bazaar與法國品牌Dior合作...
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper's Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。（取材自Instagram）

Rose des Vents羅盤玫瑰縞瑪瑙玫瑰金戒指。（圖：DIOR提供）
Rose des Vents羅盤玫瑰縞瑪瑙玫瑰金戒指。（圖：DIOR提供）

事實上，這並非金妍兒首度與Dior合作。近年來致力於提升女性意識的Dior，稍早Dior推出#DIORSTANDSWITHWOMEN系列短片時，就曾邀請這位傳奇運動員入鏡，和莎莉賽隆（Charlize Theron）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）等知名女性一同分享自身經驗、鼓勵其他女性追求自我。這次她所配戴的Rose des Vents羅盤玫瑰系列珠寶，是由Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane從迪奧先生的生平中汲取靈感而創作的系列珠寶，將迪奧先生重視的各種意象符碼如八芒星融入創作之中，搭配各種繽紛活潑的彩色寶石和鑽石鑲飾而成，正反面均能配戴，是品牌近年來最熱受歡迎的入門系列作品之一。

花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper's Bazaar與法國品牌Dior合作...
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper's Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。（取材自Instagram）

Rose des Vents 羅盤玫瑰多層次黃K金頸鍊。（圖：DIOR提供）
Rose des Vents 羅盤玫瑰多層次黃K金頸鍊。（圖：DIOR提供）

Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金彩寶鑽石長項鍊。（圖：DIOR提供）
Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金彩寶鑽石長項鍊。（圖：DIOR提供）

Rose Celeste 太陽黃K金戒指。（圖：DIOR提供）
Rose Celeste 太陽黃K金戒指。（圖：DIOR提供）

花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper's Bazaar與法國品牌Dior合作...
花式滑冰傳奇金妍兒在時尚雜誌Harper's Bazaar與法國品牌Dior合作，拍攝Rose de vents系列珠寶短片。（取材自Instagram）

Rose des Vents羅盤玫瑰青金石黃K金耳墜。（圖：DIOR提供）
Rose des Vents羅盤玫瑰青金石黃K金耳墜。（圖：DIOR提供）

東京奧運 時尚 退休

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