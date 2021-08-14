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班克西新作 英「老鼠啜飲雞尾酒」多幅塗鴉 民眾朝聖

中央社／倫敦14日綜合外電報導
英國海灘混凝土海塘上的塗鴉中，一隻老鼠躺在躺椅上，悠閒的啜飲雞尾酒。班克西證實，作品出自他的手筆。（Getty Images）
英國海灘混凝土海塘上的塗鴉中，一隻老鼠躺在躺椅上，悠閒的啜飲雞尾酒。班克西證實，作品出自他的手筆。（Getty Images）

英國海灘混凝土海塘上的塗鴉中，一隻老鼠躺在躺椅上，悠閒的啜飲雞尾酒。班克西證實，...
英國海灘混凝土海塘上的塗鴉中，一隻老鼠躺在躺椅上，悠閒的啜飲雞尾酒。班克西證實，作品出自他的手筆。（Getty Images）

英國東部海濱城鎮近日出現一系列神秘壁畫，疑似是英國知名塗鴉大師班克西（Banksy）的作品，吸引大批民眾前往「朝聖」。如今班克西證實，這些作品確實是出自他的手筆。

社群媒體Instagram上一段題為「一場偉大的英國噴畫度假」 （A Great British Spraycation）的影片顯示，一向行蹤神秘的班克西開著一輛破舊露營車展開夏日公路旅行，還把噴漆罐存放在冷藏箱中。

這段3分多鐘的影片可見，班克西在牆上作畫，以及偶然路過行人批評等議論片段。不過，他的身份仍未曝光。

英國海灘混凝土海塘上的一件作品中，一隻老鼠躺在躺椅上，悠閒的啜飲雞尾酒。

在另一處，一個機械手臂高懸在公共長凳上方，彷彿坐在那裡的人會像娃娃機裡的獎品一樣被夾起來。

這幅塗鴉一個機械手臂高懸在公共長凳上方，彷彿坐在那裡的人會像娃娃機裡的獎品一樣被...
這幅塗鴉一個機械手臂高懸在公共長凳上方，彷彿坐在那裡的人會像娃娃機裡的獎品一樣被夾起來。班克西證實，作品出自他的手筆。（Getty Images）

第3幅壁畫中，有一隻巨大海鷗盤旋在一個廢料桶上方。

這幅塗鴉中，有一隻巨大海鷗盤旋在一個廢料桶上方。班克西證實，作品出自他的手筆。（...
這幅塗鴉中，有一隻巨大海鷗盤旋在一個廢料桶上方。班克西證實，作品出自他的手筆。（Getty Images）

另一幅則是3個小孩，在一艘即將沉沒的小船上，其中一個人拿著望遠鏡向前看，一個人回頭看，只有一個小孩在船尾忙著用桶舀水。在他們上方，一行字寫著：「我們都在同一條船上。」

三個小孩，在一艘即將沉沒的小船上，其中一個人拿著望遠鏡向前看，一個人回頭看，只有...
三個小孩，在一艘即將沉沒的小船上，其中一個人拿著望遠鏡向前看，一個人回頭看，只有一個小孩在船尾忙著用桶舀水。在他們上方，一行字寫著：「我們都在同一條船上」。班克西證實，作品出自他的手筆。（Getty Images）

最後一幅畫是在公車候車亭的屋頂上，顯示一對夫妻隨著手風琴演奏者的曲調翩翩起舞。這幅黑白畫作讓人聯想到該國許多風行一時的海濱度假勝地，如今都已破舊不堪，往日風華不再。

這幅塗鴉是在公車候車亭的屋頂上，顯示一對夫妻隨著手風琴演奏者的曲調翩翩起舞。這幅...
這幅塗鴉是在公車候車亭的屋頂上，顯示一對夫妻隨著手風琴演奏者的曲調翩翩起舞。這幅黑白畫作讓人聯想到該國許多風行一時的海濱度假勝地，如今都已破舊不堪，往日風華不再。班克西證實，作品出自他的手筆。（Getty Images）

這些充滿班克西風格的作品在索夫克郡（Suffolk）的羅斯托佛（Lowestoft），以及諾福克郡（Norfolk ）的戈爾斯頓（Gorleston）和大雅茅斯（Great Yarmouth）被發現後，人們紛紛猜測他就是這些作品的幕後推手。

近年來，這位身分成謎的藝術家以其強烈的社會批判意識和主張，包括移民、反對英國脫歐、譴責伊斯蘭激進分子等，吸引了當代藝壇關注，並且激起富裕藝術市場的興奮。

今年3月，班克西作品「扭轉情勢者」（Game Changer）以1675萬英鎊拍出，創下他的畫作拍賣紀錄，所得捐給英國國民保健署（National Health Service）。

這幅黑白畫作上可看到，一個小男孩手上拿著一個配戴口罩和帽子的護理師娃娃，而蜘蛛人和蝙蝠俠公仔被扔在一旁的字紙簍中。

班克西 英國 社群媒體

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