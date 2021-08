搶銀行失敗…「字太醜」行員看不懂 搶匪尷尬被打發走

英國 一名搶劫犯在一個月內搶了三次銀行,犯案手法都是使用手寫字條威脅行員交出錢,但是因為他的字跡「太過潦草」,於是只有成功一次,另外兩次都讓行員不明白他要做什麼,直接打發出門,事後警方也在他家中搜尋到大量紙條。

現年67歲的搶匪搶劫犯艾倫(Alan Slattery)在今年3月18日到4月1日期間,連續搶了三次銀行,都是用手寫紙條威脅行員,不過因為字跡實在太潦草了,只有第二家銀行行員能理解,給他2400英鎊(約3319美元),其他兩家都因為他行為不明,把他打發走了。

警方指出,艾倫第一次搶銀行在3月18日,他衝入伊斯特本一家銀行,遞給行員一張紙條,但是行員不知道上面寫了什麼,導致艾倫失敗,空手而歸,事後行員才知道上面寫著「你無法阻擋我拿到錢,考慮其他顧客的安危,給我10英鎊和20英鎊的鈔票」。

不到一周後,艾倫又到聖倫納茲一家銀行搶劫,這次行員看懂了,為了顧及人身安全,給了他22400英鎊現金;4月1日艾倫又再次到黑斯廷斯一家銀行搶劫,行員也沒能看懂他潦草的字跡,質問了一番後把他打發走,導致他又兩手空空離開了銀行。

接到3次報案後,警方抓到了艾倫,也搜出他在家中寫好的大量紙條,並以搶劫和搶劫未遂等罪名起訴,最終艾倫被法院判處6年有期徒刑。

A bank robber has been given a six-year sentence after using threatening handwritten notes to demand money from cashiers at three banks in East Sussex.

He was unsuccessful in his first attempt as the bank employee couldn’t read his handwriting. https://t.co/2Xoph65S6t pic.twitter.com/JdPHO46wS4