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印尼渡輪改裝染疫收治中心 隔離想釣魚、跳舞晨練都行

中央社／印尼錫江13日綜合報導
新冠肺炎患者在KM Umsini的甲板上參加晨練。（美聯社）
新冠肺炎患者在KM Umsini的甲板上參加晨練。（美聯社）

印尼港口城市錫江（Makassar）碼頭上，一輛警笛閃爍、車身寫有「錫江COVID-19獵人」字樣的車在一艘船邊停了下來，車上戴著口罩的染疫患者陸續帶著行囊登船。

路透社報導，這艘名為KM Umsini的渡輪原本在印尼島嶼城市間穿梭，可以載送多達2000名乘客，如今在傳染力極強的Delta變異株擴散下，它搖身一變成了新冠肺炎（COVID-19）輕症患者隔離中心。

船上設有超過800張病床，還有60名醫護人員輪班協助患者康復。

患者必須隔離10天，期間要接受例行健康檢查，也可以跟著音樂運動，或在甲板上釣魚。

患者米沙（Mitha Andriyanti）說：「我選擇在這裡隔離，因為我覺得這裡很獨特，在錫江是新鮮事。而且地點遠離城市，我們也不會把冠狀病毒傳給別人。」錫江是南蘇拉威西省（South Sulawesi）首府。

印尼擁有2.7億人口，迄今累計逾377萬人染疫、11 萬多人病故，是疫情最嚴重的亞洲國家。當局7月初針對爪哇島和峇里島實施嚴格行動限制，以阻絕Delta變異株擴散，隨後更擴大實施到其他感染率高的地區。

這些措施也影響到南蘇拉威西省逾880萬名居民。自7月初開始，錫江的病例暴增，儘管資源和設施有限，仍盡力控制疫情。

錫江市長波曼多（Mohammad Ramdhan Pomanto）說：「我們今天記錄到至少3000例新冠肺炎無症狀感染者在家自我隔離，我們沒辦法追蹤到他們家。」

「這很危險，所以我們才要在KM Umsini船上利用這種集合式的水上隔離設施，作為我們（防疫）行動的一環，同時找到這些人，說服他們來船上（隔離）。」

這艘名為KM Umsini的渡輪原本在印尼島嶼城市間穿梭，搖身一變成了新冠肺炎輕...
這艘名為KM Umsini的渡輪原本在印尼島嶼城市間穿梭，搖身一變成了新冠肺炎輕症患者隔離中心。（路透）

印尼 疫情 Delta變異株

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