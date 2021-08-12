突然覺得城市喧囂好怪 醫：居家上班適應不良應速調整

圖為三級警戒降至二級警戒的首日，通勤人潮湧現情形。記者曾原信／攝影

疫情 警戒下修至二級維持至8月23日，台灣不少公司行號陸續開始恢復「到公司上班」，重回正常生活，讓部分民眾感受到「不適應」，體力變差、心情也變差，直言看見城市恢復喧囂真的好怪。

台北醫學大學醫學院睡眠研究中心主任、北醫附醫精神科主任暨專任主治醫師李信謙表示，根據國外研究顯示，居家上班期間睡眠時間變長，但是睡眠效率變差，近期臨床已陸續出現恢復正常生活的焦慮狀態，若開始正常上班後，出現容易倦怠、體力不佳的情況，是解封後的一大適應不良警訊，應盡快調整生活作息，制定計畫恢復正常。

李信謙表示，國內居家上班時間長達超過2個月，不像是以前過年頂多10天的假，或是出國旅遊平均大概14天，但這一次幾乎是用「月」來計算在家工作 的時間。居家工作的特色即無需交通時間，可以比過去睡得更晚，因此國外許多研究都顯示，居家上班期間睡眠時間都比以往長，但是睡眠效率比以往差。

如今逐漸恢復生活，就像是「開學症候群」，居家期間晚睡晚起，又沒有活動，體力絕對比以往還不好，李信謙表示，如果要恢復正常上班，建議民眾制定作息表，吃飯、睡覺、運動都要訂出時間，讓自己開始習慣正常生活，否則突然恢復正常上班，體力不堪負荷，加上不知道疫情會不會復發，將會影響到工作效率與正常生活。

去年年底，美國 調查1000名居家上班的美國人，有7成2表示，疫情期間幾乎都在床上進行遠距工作，與疫情初期相比增加了5成。1000人中有十分之一的人指出，一周內有24小時到40小時的時間在床上度過，年輕人與年長者相比，類似情形更多。

李信謙表示，已經習慣居家上班生活者要再重新調整，一定要給予自己至少一週的時間，加上公司要給予明確的目標，不要讓員工處於不穩定的狀態，都會影響到身心健康。