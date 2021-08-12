憂疫情延後拿藥？醫師：控血糖與患新冠病毒死亡率有關

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠指出，糖尿病族群一旦染病重症入加護病房風險為非糖尿病人的2.8倍，死亡率高了8倍。圖／奇美醫院提供

患有糖尿病 的王姓病友一直是控糖模範生，但因害怕新冠肺炎疫情 ，延後拿藥，導致沒有續用糖尿病用藥，再次到醫院已是血糖 高到高血糖高滲透壓狀態送來急診。醫師表示，延後拿藥、不規則用藥已成為疫情爆發後常見的醫療窘境，「血糖機是糖尿病友可靠的幫手」，可在家準確知道自己血糖狀態，幫助飲食控制及增加運動動機。

「出門增加染疫風險，但慢性病尤其糖尿病照護不良會大幅增加染疫、住院後死亡風險」，台灣奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠指出，糖尿病族群一旦染病重症入加護病房風險為非糖尿病人的2.8倍，死亡率高了8倍，而且風險與平常控制的血糖狀態、糖化血色素、血糖變異度都呈現高度相關。

葉乃誠指出，由大數據顯示，不管是第1型還是第2型糖尿病，平日血糖控制的情況與罹患新冠病毒後的死亡率有關，因此穩定持續的慢性病、糖尿病藥物控制、規律回診以及維持規律的生活、定時定量的飲食、適度運動很重要，在家可做室內體操、伸展、抗阻力運動，同時控制體重。

葉乃誠說，有些病友在家久了，常飲食過量、缺乏運動導致血糖上升而不自知，國際標準組織認證的血糖機是病友可靠的幫手，可以在家準確知道自己血糖的狀態。

另外，新冠病毒也會造成胰島素阻抗及胰島ß細胞分泌胰島素功能下降，進一步加重酮酸中毒風險，葉乃誠建議，若是在隔離或染病期間，應了解酮酸中毒的症狀，頻繁監測血糖，甚至可買機器偵測血中酮體，足量的水分及進食身體所需的碳水化合物才能有效降低酮酸中毒風險；困難控制糖尿病病人，胰島素是控糖利器。