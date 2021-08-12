我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

憂疫情延後拿藥？醫師：控血糖與患新冠病毒死亡率有關

記者鄭維真／台南報導
奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠指出，糖尿病族群一旦染病重症入加護病房風險為非糖尿病人的2.8倍，死亡率高了8倍。圖／奇美醫院提供
奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠指出，糖尿病族群一旦染病重症入加護病房風險為非糖尿病人的2.8倍，死亡率高了8倍。圖／奇美醫院提供

患有糖尿病的王姓病友一直是控糖模範生，但因害怕新冠肺炎疫情，延後拿藥，導致沒有續用糖尿病用藥，再次到醫院已是血糖高到高血糖高滲透壓狀態送來急診。醫師表示，延後拿藥、不規則用藥已成為疫情爆發後常見的醫療窘境，「血糖機是糖尿病友可靠的幫手」，可在家準確知道自己血糖狀態，幫助飲食控制及增加運動動機。

「出門增加染疫風險，但慢性病尤其糖尿病照護不良會大幅增加染疫、住院後死亡風險」，台灣奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠指出，糖尿病族群一旦染病重症入加護病房風險為非糖尿病人的2.8倍，死亡率高了8倍，而且風險與平常控制的血糖狀態、糖化血色素、血糖變異度都呈現高度相關。

葉乃誠指出，由大數據顯示，不管是第1型還是第2型糖尿病，平日血糖控制的情況與罹患新冠病毒後的死亡率有關，因此穩定持續的慢性病、糖尿病藥物控制、規律回診以及維持規律的生活、定時定量的飲食、適度運動很重要，在家可做室內體操、伸展、抗阻力運動，同時控制體重。

葉乃誠說，有些病友在家久了，常飲食過量、缺乏運動導致血糖上升而不自知，國際標準組織認證的血糖機是病友可靠的幫手，可以在家準確知道自己血糖的狀態。

另外，新冠病毒也會造成胰島素阻抗及胰島ß細胞分泌胰島素功能下降，進一步加重酮酸中毒風險，葉乃誠建議，若是在隔離或染病期間，應了解酮酸中毒的症狀，頻繁監測血糖，甚至可買機器偵測血中酮體，足量的水分及進食身體所需的碳水化合物才能有效降低酮酸中毒風險；困難控制糖尿病病人，胰島素是控糖利器。

血糖 糖尿病 疫情

上一則

老婦人超市刷卡結帳失敗 收銀員出手「解救」感動網友

下一則

突然覺得城市喧囂好怪 醫：居家上班適應不良應速調整

延伸閱讀

越吃越甜…糖成癮 原來是水果太甜惹的禍

越吃越甜…糖成癮 原來是水果太甜惹的禍
請問專家╱二型糖尿病 主要是生活型態引起

請問專家╱二型糖尿病 主要是生活型態引起
糖尿病患傷口難癒合 負壓治療改善

糖尿病患傷口難癒合 負壓治療改善
宅家 怎麼吃血糖才不失控？

宅家 怎麼吃血糖才不失控？

熱門新聞

張尚武人生驟變，離開體壇後開始以賣藝維生。（取材自微博）

曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光

2021-08-06 23:45
一夫二妻！圖為男子阿克巴與元配科蒂瑪(左一)和突然闖入婚禮會場的前女友如里結婚的畫面。(取材自臉書)

新郎前女友鬧場「願付嫁妝」結局竟變2個新娘

2021-08-09 22:50
洗衣服有哪些誤區要注意呢？圖／摘自Pelexs

清潔必學「正確洗衣服」 這5大錯誤幾乎所有人都犯

2021-08-05 13:09
射手座在工作上隨心所欲，運籌帷幄。圖／摘自Pelexs

工作中低調才能成大事 3星座外表佛系卻默默往上爬

2021-08-05 15:20
土耳其網紅塔什肯去年參觀荷蘭著名的性博物館，分享一些館內展物，卻遭土耳其視為散布淫褻內容，收到法院傳票被起訴。（取材自Instagram／＠tasskinmerve）

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

2021-08-09 04:13

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區