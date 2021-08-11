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直升機突降落停車場 只因駕駛想買「冰淇淋蛋糕」

編譯張君堯／即時報導
加拿大一座小鎮近日出現一起離奇案件，一名男子為了滿足自己對「甜食的渴望」，竟然隨意降落在小鎮中心，甚至離機去購買一個冰淇淋蛋糕。(取材自推特)
加拿大一座小鎮近日出現一起離奇案件，一名男子為了滿足自己對「甜食的渴望」，竟然隨意降落在小鎮中心，甚至離機去購買一個冰淇淋蛋糕。(取材自推特)

加拿大一座小鎮近日出現一起離奇案件，一名男子為了滿足自己對「甜食的渴望」，竟然隨意降落在小鎮中心，甚至離機去購買一個冰淇淋蛋糕。

「衛報」報導，加拿大薩斯喀徹溫省蒂斯代爾鎮（Tisdale）的居民上月31日驚訝地看到，一架鮮紅色的直升機突然降落在該鎮唯一的冰淇淋速食餐廳「冰雪皇后」（Dairy Queen）附近的停車場，降落時一度揚起大量塵土和碎片。

最初，因為這架直升機塗有與該省空中救援直升機相同的顏色，居民們誤以為現場發生醫療緊急情況，但當鎮長看到駕駛神色自若地帶著一個冰淇淋蛋糕、心滿意足地離開餐廳時，他意識到這架飛機的「任務」似乎並不單純。

警方隨後經過調查表示，調查人員已確定這趟「甜點之旅」不是緊急情況，並已對這名34歲的飛行駕駛提出指控，但他的姓名尚未公開。據悉，該男子來自勒羅伊鎮（Leroy）、擁有直升機駕照，他將面臨停在非法地點、危險操作飛機等指控，並將於下個月7日出庭受審。

加拿大 駕照

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