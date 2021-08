直升機突降落停車場 只因駕駛想買「冰淇淋蛋糕」

加拿大 一座小鎮近日出現一起離奇案件,一名男子為了滿足自己對「甜食的渴望」,竟然隨意降落在小鎮中心,甚至離機去購買一個冰淇淋蛋糕。

「衛報」報導,加拿大薩斯喀徹溫省蒂斯代爾鎮(Tisdale)的居民上月31日驚訝地看到,一架鮮紅色的直升機突然降落在該鎮唯一的冰淇淋速食餐廳「冰雪皇后」(Dairy Queen)附近的停車場,降落時一度揚起大量塵土和碎片。

