電影「我是傳奇」害人不敢打疫苗 編劇澄清：那我編的

紐約時報 日前報導,紐約市布朗士(Bronx)區一家眼鏡行老闆安排職員施打新冠疫苗 ,有些人則因為各式各樣的理由而猶豫不已,其中一位職員更稱好萊塢影星威爾.史密斯主演的2007年電影 「我是傳奇」(I Am Legend)害她不敢接種,一位編劇則上推特澄清,直指相關劇情都是他編出來的。

紐時指出,這一位職員跟老闆說她很擔心,因為她覺得一種疫苗導致「我是傳奇」片中的角色變成殭屍。根據報導,反對疫苗的民眾在社群媒體廣泛流傳這一個關於電影情節的說法,但在「我是傳奇」的劇情裡,將人類變成殭屍的瘟疫,起因其實是試圖治療癌症的基因重編程麻疹病毒實驗出差錯,跟疫苗沒有關係。

有網友將報導的這一個段落截圖放上推特討論,引來「我是傳奇」共同編劇之一的高斯曼(Akiva Goldsman)推文闢謠,「我、的、老、天。這是電影,那劇情是我編出來的。這、不、是、真、的」。

Oh. My. God. It’s a movie. I made that up. It’s. Not. Real.