電影「我是傳奇」害人不敢打疫苗 編劇澄清：那我編的

紐時日前報導，影星威爾．史密斯主演的2007年電影「我是傳奇」劇情讓一位眼鏡行職員不敢接種新冠疫苗，編劇則澄清指相關劇情都是他編出來的。路透/PA Images

紐約時報 日前報導，紐約市布朗士（Bronx）區一家眼鏡行老闆安排職員施打新冠疫苗 ，有些人則因為各式各樣的理由而猶豫不已，其中一位職員更稱好萊塢影星威爾．史密斯主演的2007年電影 「我是傳奇」（I Am Legend）害她不敢接種，一位編劇則上推特澄清，直指相關劇情都是他編出來的。

紐時指出，這一位職員跟老闆說她很擔心，因為她覺得一種疫苗導致「我是傳奇」片中的角色變成殭屍。根據報導，反對疫苗的民眾在社群媒體廣泛流傳這一個關於電影情節的說法，但在「我是傳奇」的劇情裡，將人類變成殭屍的瘟疫，起因其實是試圖治療癌症的基因重編程麻疹病毒實驗出差錯，跟疫苗沒有關係。

有網友將報導的這一個段落截圖放上推特討論，引來「我是傳奇」共同編劇之一的高斯曼（Akiva Goldsman）推文闢謠，「我、的、老、天。這是電影，那劇情是我編出來的。這、不、是、真、的」。

Oh. My. God. It’s a movie. I made that up. It’s. Not. Real. — Akiva Goldsman (@AkivaGoldsman) August 9, 2021