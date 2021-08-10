內急去醫院上廁所 他慘被隔離14天

圖為鄭州一處小區8月5日被調整為中風險地區後，就實行封閉管理，限制人員流動。(中新社)

中國網路近日流傳，一名男子只因去了鄭州 第六人民醫院上了個廁所，結果就被隔離14天。河南 電視台等中國媒體10日找到這名男子，證實還真有此事。

據當事人轉述，他7月25日那天在附近等人，因一時內急就停車到鄭州第六人民醫院上廁所，前後也就5、6分鐘時間。

萬萬沒想到的是，隨後鄭州第六人民醫院就傳出新冠疫情 。次日，鄭州防疫部門工作人員打電話找到這名男子，要求他進行核酸檢測並隔離14天。

來源:聯合影音

男子稱，聽到他因為到醫院上廁所因此要隔離14天，心情就像是坐「過山車」（雲霄飛車）一樣。「現在回頭想想，覺得自己都可笑」。

但這名男子也說，他現在已經調整好心態，就是特別想念啤酒和小龍蝦的味道。希望大家外出時都能做好防護，不要去中高風險區，也希望鄭州疫情早點過去，大家都能恢復正常生活。

有網友分享，他媽媽就是去醫院櫃檯問了個事，然後也被通知隔離。還有人表示，武漢有人只是去賣場躲個雨，就被當場隔離了。

鄭州第六人民醫院是河南這波本土疫情的源頭。鄭州早前已公告，7月5日至今，凡曾在該院就診、陪護、滯留等人員，都應主動向社區報備，並就近到指定機構做核酸檢測，結果出具前需居家自我隔離，非必要不外出。

河南10日新增本土確診病例1例，仍在鄭州。當日河南另有6例無症狀感染者轉確診，其中鄭州5例，駐馬店1例。從7月31日這波疫情發生以來，河南現有本土確診病例134例，本土無症狀感染者12例。