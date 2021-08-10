抗議搞烏龍 示威者衝進辦公室才發現「跑錯棟」

英國9日傳出一起烏龍抗議事件，當一群新冠疫苗抗議者試圖衝進英國廣播公司的辦公室時，他們才意識到自己「記錯了地址」。(路透)

英國9日傳出一起烏龍抗議事件，當一群新冠疫苗 抗議者試圖衝進英國廣播公司（BBC）的辦公室時，他們才意識到自己「記錯了地址」。

「華盛頓郵報」報導，這群示威者指責BBC幫助當局推廣新冠疫苗，因此決定衝入該公司大樓，不料當他們卻大搞烏龍、去到位在倫敦 西部的「前BBC大樓」，該大樓現在設有另一家製作日間脫口秀的英國媒體公司。

來源：Guardian News

根據社群媒體上發布的影片顯示，抗議者在試圖強行進入倫敦市中心以西約4英里的大樓時與警察 發生衝突，數百人高呼「你真丟臉」，讓正在大樓內直播錄影的「Loose Women」節目主持人懷特（Charlene White）發推文表示「不確定抗議者希望達到什麼目的，但他們只會在@loosewomen上找到我和來賓們談論更年期的話題」。

倫敦警察局在隨後的聲明中表示，警方被少數示威者朝入口處推擠，但更多警察的支援很快就讓現場恢復平靜，並補充「一名警官臉部受了輕傷，最終沒有逮捕任何人」。

這起烏龍也讓前BBC主持人尼爾（Andrew Neil）在推特上寫道「愚蠢和反疫苗之間有關聯嗎」。面對這起事件，BBC並未做出回應，這座「前BBC大樓」於1960年開放，並在2012年搬離。