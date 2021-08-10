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雙胞胎大熊貓 浦浦發發7歲生日快樂 網友雲端送祝福

中新社／瀋陽8月10日電　
炎炎夏日，瀋陽森林動物園的大熊貓館安裝了空調，讓大熊貓可清涼度夏。（中新社）
炎炎夏日，瀋陽森林動物園的大熊貓館安裝了空調，讓大熊貓可清涼度夏。（中新社）

10日，瀋陽森林動物園雙胞胎熊貓「浦浦」和「發發」在生日蛋糕和玩具的環繞下度過了7周歲生日。當日，因疫情防控原因無法到場的「熊貓粉」們通過觀看線上直播，「雲端」參與了生日會。

據介紹，自2017年9月從四川來到瀋陽後，「浦浦」和「發發」深受遊客們的喜愛，每年的大熊貓生日會也成了瀋陽森林動物園的慶祝活動。由於疫情防控需要，瀋陽森林動物園目前對大熊貓館內進行了限流。

為了彌補眾多「熊貓粉」無緣現場為其慶祝生日，瀋陽森林動物園決定通過網絡直播大熊貓生日會。當天，飼養員們將大熊貓館精心佈置了一番，擺上了彩虹冰、紙鹿、照片以及機器人等禮物，還掛起了「生日快樂」的條幅和綵帶。「浦浦」一到現場便忘我地玩耍起來，玩够了才安心吃飯；「發發」則對自己的生日蛋糕聞了半天，隨後扎進鋸末的「海洋」，最後帶著身上的鋸末走向棲架睡了起來。　

當天的直播吸引了眾多網友圍觀。有網友寫道，「我們發發終於長大了，今年生日進步太多啦！」「浦浦不愧是從小在直播鏡頭下長大的大熊貓，鏡頭感好。」「浦浦這坐擁竹海的感覺真好啊！」網友們隔屏感受生日氛圍，紛紛為兩隻大熊貓送上生日祝福。

據瀋陽森林動物園相關工作人員介紹，為了給兩隻大熊貓過好生日，飼養員們會提前數日精心準備，根據不同大熊貓的性格和愛好準備生日禮物。

動物園 疫情 雲端

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