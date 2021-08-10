戴口罩運動有訣竅 專家：五重點+避開這時段

國健署提醒「戶外戴口罩運動」5大要點，除了注意個人症狀之外，要記得避開上午10點到下午4點間太陽直曬時間。聯合報系資料照片

台灣 宣布疫情 警戒降二級後，不少喜愛戶外運動的民眾，終於可以踏出家門，但由於外出仍需配戴口罩 ，國健署也提出「戶外戴口罩運動」5大要點，除了注意個人症狀之外，要記得避開上午10點到下午4點間太陽直曬時間。

新冠疫情流行期間民眾的身體活動量逐漸降低，為減少與他人的接觸，許多人改變習慣由戶外運動轉而居家運動，而隨著台灣本土疫情逐漸控制，中央流行疫情指揮中心公布，延長二級警戒至8月23日，雖然仍續維持社交安全距離，但民眾仍可在適當防護下到戶外活動筋骨。

國民健康署署長吳昭軍表示，新冠病毒屬於可經由人與人接觸、飛沬、環境等媒介傳播的疾病，配戴口罩可以減少運動中，新冠病毒的飛沫與可能的氣溶膠傳播風險，但也提醒民眾，戶外配戴口罩運動要注意5個重點。

第一是「選擇透氣口罩」，夏天在高溫潮濕的環境下運動，臉部水蒸氣與汗水會使口罩防護的時間縮短、口罩與臉部密合度變差，建議選擇透氣材料製成的口罩，出門前多帶一個口罩備用，若口罩濕掉需要適時的更換。

第二是「調整運動強度」，建議要以低強度活動開始或比平常更低的強度進行運動，再視個人體能狀況逐漸增加活動的類型、強度及次數，避免超出個人的負荷。

第三是要注意個人症狀，若出現暈眩、頭暈和呼吸急促症狀，建議應停止運動，若症狀持續未消失，應休息並到合適的地方取下口罩。

第四則是要「評估身體狀況」若有肺部相關疾病，應事先諮詢專業醫師的運動建議。

第五點要特別注意「避免熱傷害」，運動時要選擇透氣排汗衣物，並避開上午10點到下午4點間太陽直曬時間，每小時補充2至4杯水（1杯240c.c.）。吳昭軍也提醒，在非特定人場所，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺。

台灣老人急重症醫學會理事長葉宏一總結，各個年齡層的民眾，配戴口罩運動都必須要量力而為，在出現喘的狀況，也一定要找合適場所脫下口罩，保持呼吸順暢；年長者在疫情間出門運動需注意，盡量以拉筋骨、有氧為主，最好結伴而行，若身體突然不適，可以立即獲得幫助。