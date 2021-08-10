我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

世界最小嬰兒 出生212克 跟1顆蘋果差不多重

中央社／新加坡10日綜合報導
郭于軒出生時身長才24公分，僅重212公克，約為一顆蘋果的重量，是世界最小嬰兒。（取材自群眾募資平台GIVE.ASIA）
郭于軒出生時身長才24公分，僅重212公克，約為一顆蘋果的重量，是世界最小嬰兒。（取材自群眾募資平台GIVE.ASIA）

新加坡一所醫院去年接生一名女嬰，出生時體重僅212公克，相當於一顆蘋果，據信是全世界最小的新生兒，她在接受密集治療13個月後，長到6公斤多，終於出院。

英國廣播公司（BBC）報導，郭于軒（Kwek Yu Xuan，音譯）出生時，體重只有212公克，相當於一顆蘋果的重量，身長也僅有24公分。

她在母親懷孕第25周就早早出世，而一般平均妊娠期約為40周。

根據美國愛荷華大學（University of Iowa）的「最小嬰兒登記處」（Tiniest Babies Registry），此前，全世界最小新生兒的紀錄是美國一名女嬰創下，她2018年誕生時僅有245公克重。

郭于軒的母親因被診斷出患有子癲前症（pre-eclampsia），於是採緊急剖腹產，提早4個月生下孩子。這種病會造成血壓過高，損及重要器官，對母親和孩子都有致命危險。

接生郭于軒的新加坡國立大學附屬醫院（NUH）表示，她當時「存活的可能性很小」。

醫院在聲明中表示，郭于軒「突破萬難，在一出生就有健康併發症的情況下，以毅力和成長激勵了周圍人，成為疫情中不同凡響的寶寶，是亂世中的希望之光」。

郭于軒在住院期間接受了許多治療，仰賴各種機器維生。

醫師們說，在醫院照料下，她的健康和發展進度良好，已經可以出院。如今郭于軒的體重已增至較健康的6.3公斤。

郭于軒的母親黃美玲（Wong Mei Ling，音譯）接受地方媒體訪問時表示，她的4歲長子是足月出生，因此女兒的早產和嬌小身軀一度讓她驚慌失措。

為了支付郭于軒長期住院的費用，她的父母透過群眾集資，募到27萬601美元。

郭于軒仍患有慢性肺病，在家也需要輔助呼吸。但醫師說，狀況會隨著時間好轉。

新加坡 美國 蘋果

上一則

華爾街加人又加錢 菜鳥分析師年薪有10萬元

下一則

因病終生無法與丈夫行房 她：婚姻比以往更牢固

延伸閱讀

日本「米娃娃」與新生兒同重 貼上照片讓親戚也能抱抱

日本「米娃娃」與新生兒同重 貼上照片讓親戚也能抱抱
蘋果手機擬偵測兒童色情照 掀起正反爭議

蘋果手機擬偵測兒童色情照 掀起正反爭議
蘋果虐童舉報系統 遭控隱私保障倒退

蘋果虐童舉報系統 遭控隱私保障倒退
推動Apple Car計畫 蘋果擴大自駕車隊

推動Apple Car計畫 蘋果擴大自駕車隊

熱門新聞

張尚武人生驟變，離開體壇後開始以賣藝維生。（取材自微博）

曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光

2021-08-06 23:45
洗衣服有哪些誤區要注意呢？圖／摘自Pelexs

清潔必學「正確洗衣服」 這5大錯誤幾乎所有人都犯

2021-08-05 13:09
射手座在工作上隨心所欲，運籌帷幄。圖／摘自Pelexs

工作中低調才能成大事 3星座外表佛系卻默默往上爬

2021-08-05 15:20
土耳其網紅塔什肯去年參觀荷蘭著名的性博物館，分享一些館內展物，卻遭土耳其視為散布淫褻內容，收到法院傳票被起訴。（取材自Instagram／＠tasskinmerve）

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

2021-08-09 04:13
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

2021-08-02 04:23
一般人注射新冠肺炎疫苗之後，醫護都會交代多喝開水。記者簡慧珍／攝影

注射新冠肺炎疫苗 兩大疾病族群千萬不能多喝水

2021-08-05 05:29

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開