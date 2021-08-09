我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州、佛州大城 重症病床拉警報 奧斯汀剩個位數

加拿大邊境開放 歡迎已打疫苗美遊客 記得先上網申請

交友軟體配對總失敗 男子客訴被回覆「小秘密」打臉

聯合新聞網／綜合報導
潔德也讓男友露臉，證明男友長得並不糟。（取材自tiktok@jadeswildparty29）
潔德也讓男友露臉，證明男友長得並不糟。（取材自[email protected]

加州一名女子潔德（Jade）日前跟網友分享一段影片，提到男朋友在遇到她之前，在線上約會應用程式Bumble始終配對失敗，便發了電子郵件詢問客服他的帳號是否故障了，最後客服回覆讓男友尷尬不已。

潔德貼出男友跟客服的書信往返紀錄。男友表示他一整天都沒有配對成功，自認不是特別帥但好歹至少會獲得一個成功配對，還說：「我的朋友彼得長得就跟喜劇電影演員一樣，但他獲得比我多的配對。請幫忙檢查我的帳戶是否故障了。」

客服回覆男友賬戶沒有問題，並指出參與次數越多，獲得配對的機會就越大。客服還補充：「別忘了個人資料最多能上傳6張照片，放越多照片越能增加您配對成功的機會。還有一個小秘密：高畫質的照片能帶來更好的結果。」讓男友覺得超窘。

潔德的影片吸引150多萬觀看人次，不少網友稱整件事很搞笑。網友dodolaledo讚美潔德男友：「我看了她男友的Instagram，他很性感。而且他在寫給客服的電子郵件裡用字遣詞很有禮貌，難得一見。」

潔德回應男友的行為表示：「這件事沒什麼大礙，我愛他，我們年輕時都做過蠢事啊。」

@jadeswildparty29

guys here it is again I had to remake  #MakingTheCut #SummerMashup #grwn

♬ ahAAAAA HAHAAAA - ryn, the mean lesbian wifeguy

加州一名女子潔德分享她的男友向交友軟體客訴，卻得到尷尬回應的過程。（取材自tik...
加州一名女子潔德分享她的男友向交友軟體客訴，卻得到尷尬回應的過程。（取材自[email protected]

加州 電影

上一則

新郎前女友鬧場「願付嫁妝」結局竟變2個新娘

延伸閱讀

野火包圍雅典現「末日景象」 希臘第2大島被切成兩半

野火包圍雅典現「末日景象」 希臘第2大島被切成兩半
「如何培養下一代」 方孝偉律師8/6線上分享育兒經

「如何培養下一代」 方孝偉律師8/6線上分享育兒經
6警訊亮起 小心工作、生活失衡

6警訊亮起 小心工作、生活失衡
電郵用字歧視華裔女性 德拉瓦議員道歉

電郵用字歧視華裔女性 德拉瓦議員道歉

熱門新聞

張尚武人生驟變，離開體壇後開始以賣藝維生。（取材自微博）

曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光

2021-08-06 23:45
洗衣服有哪些誤區要注意呢？圖／摘自Pelexs

清潔必學「正確洗衣服」 這5大錯誤幾乎所有人都犯

2021-08-05 13:09
射手座在工作上隨心所欲，運籌帷幄。圖／摘自Pelexs

工作中低調才能成大事 3星座外表佛系卻默默往上爬

2021-08-05 15:20
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

2021-08-02 04:23
土耳其網紅塔什肯去年參觀荷蘭著名的性博物館，分享一些館內展物，卻遭土耳其視為散布淫褻內容，收到法院傳票被起訴。（取材自Instagram／＠tasskinmerve）

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

2021-08-09 04:13
一般人注射新冠肺炎疫苗之後，醫護都會交代多喝開水。記者簡慧珍／攝影

注射新冠肺炎疫苗 兩大疾病族群千萬不能多喝水

2021-08-05 05:29

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
劇組求償7760萬 吳亦凡被關9天疑祕密脫產

劇組求償7760萬 吳亦凡被關9天疑祕密脫產
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽