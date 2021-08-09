英國人超討厭梅根 警告凱特離她的新計畫愈遠愈好

凱特（左二）與梅根（右二）在公眾眼前沒交惡，但私下也非朋友。（路透資料照片）

英國 人對哈利王子之妻梅根 厭惡至極，就算她的公益計畫，也被他們認為只是「自我宣傳秀」，完全不打算支持。她在40歲生日時宣布要請40位朋友、每人給40分鐘時間，教導女性如何重返職場，外界已經有「看不太懂有何幫助」的質疑，英國「快報」馬上展開民調，詢問他們覺得梅根的嫂嫂、英國未來王后凱特 該不該參與，結果高達97%的意見是「千萬不要」，只有2%支持凱特參加，剩下 1%不確定。

以梅根的說法，要找「40位朋友」，可是凱特雖和她為妯娌，彼此卻從來算不上朋友，梅根與哈利好幾次公開對外表達對王室運作的不滿，凱特身為被呵護的未來王后，立場相當尷尬，與梅根就更沒有拉近關係的可能。雖然外傳梅根生了女兒莉莉後，和凱特變得比較親熱，也許彼此都覺得是和解的契機，仍沒有徹底消除芥蒂，哪怕公開場合上，大家都是一家人，永遠維持大多數應該有的禮數。

如果凱特參與梅根的新計畫，那當然是主動遞出和平的橄欖枝，不過英國民眾如此認為：「她當然不應該參加，不過她那麽聰明，應該早就決定不要了。」另有人表示：「她已經代表我們的王室做了很多善事了。」總而言之，梅根是王室和英國人的死敵，完全不要幫她任何事。

但「快報」另外詢問民眾，若是王室中真有人會參與梅根的計畫，以誰的可能性最高？近6成推測是至今仍與哈利感情親密的堂妹尤琴妮公主，也有3成認為會是哈利的前嬸嬸、尤琴妮的母親「佛姬」莎拉佛格森，只有1.1%覺得會是凱特。