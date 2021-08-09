我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

3圖表一看就懂：Delta病毒有多猖獗？多少國已淪陷？

遊阿拉斯加遇到大棕熊 做對「這些事」全身而退

聯合新聞網 / 綜合報導
遊客遇到大棕熊，當下保持冷靜，沒有尖叫或做出大動作。圖／擷自抖音影片
遊客遇到大棕熊，當下保持冷靜，沒有尖叫或做出大動作。圖／擷自抖音影片

一群遊客在阿拉斯加遇到一隻大棕熊，他們當下保持冷靜，沒有尖叫或做出大動作，棕熊最後繞了一圈靜靜地離開。

44歲佛羅里達州房地產經紀人西西莉雅諾（Cara Siciliano）當時和另2對夫婦、1名水上飛機機長一起參觀卡特邁國家公園和自然保護區（Katmai Park）。拍下影片的西西莉雅諾表示：「同行的機長說他在這條小路上走了1000次，但從沒有見過這樣的事情！」

西西莉雅諾提到：「我很驚訝我似乎沒想像中害怕，我第一反應是仰望天空，確保上帝與我同在並祈禱，接著用手機拍下這段影片。」

這段30秒的影片拍到一隻最大可重達700多公斤、275公分高的阿拉斯加棕熊，以及站在碎石路旁如雕像般不動聲色的遊客們。遊客們都沒有表現驚慌失措的神情，只有機長以平緩的聲音對熊說：「嘿大男孩」、「嘿熊」，最後棕熊離開現場。

西西莉雅諾很驚訝機長跟熊的話語讓他們全身而退，尤其是這隻棕熊與他們相遇前，才剛跟另一隻熊打完架因此發出沉重的喘息聲。熊專家讚揚這群遊客遵循了國家公園管理局的建議，沒有尖叫或奔跑，緩慢移動，並用單調的聲音說話，讓牠知道人們在那裡不會帶來傷害。

@mrsb111

Incredible trip to Alaska we happen to encounter a bear walking right in front of us fortunately my seaplane captain kept everyone calm 🐻

♬ original sound - MrsB111

手機 房地產 佛羅里達州

上一則

曬傷了 冰敷、保濕、就醫…4招修復皮膚

延伸閱讀

殺人鯨擱淺 居民淋水幫保濕 船長：牠像在流淚

殺人鯨擱淺 居民淋水幫保濕 船長：牠像在流淚
天氣惡化…阿拉斯加觀光飛機墜毀 機上6人全數罹難

天氣惡化…阿拉斯加觀光飛機墜毀 機上6人全數罹難
虎鯨擱淺阿拉斯加附近 民眾澆水助返大海

虎鯨擱淺阿拉斯加附近 民眾澆水助返大海
阿拉斯加8.2強震 海嘯警報遠及夏威夷

阿拉斯加8.2強震 海嘯警報遠及夏威夷

熱門新聞

張尚武人生驟變，離開體壇後開始以賣藝維生。（取材自微博）

曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光

2021-08-06 23:45
洗衣服有哪些誤區要注意呢？圖／摘自Pelexs

清潔必學「正確洗衣服」 這5大錯誤幾乎所有人都犯

2021-08-05 13:09
射手座在工作上隨心所欲，運籌帷幄。圖／摘自Pelexs

工作中低調才能成大事 3星座外表佛系卻默默往上爬

2021-08-05 15:20
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

2021-08-02 04:23
一般人注射新冠肺炎疫苗之後，醫護都會交代多喝開水。記者簡慧珍／攝影

注射新冠肺炎疫苗 兩大疾病族群千萬不能多喝水

2021-08-05 05:29
土耳其網紅塔什肯去年參觀荷蘭著名的性博物館，分享一些館內展物，卻遭土耳其視為散布淫褻內容，收到法院傳票被起訴。（取材自Instagram／＠tasskinmerve）

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

2021-08-09 04:13

超人氣

更多 >
馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣

馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過
劇組求償7760萬 吳亦凡被關9天疑祕密脫產

劇組求償7760萬 吳亦凡被關9天疑祕密脫產
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕