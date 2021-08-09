熱帶鬚鯨首度現身台基隆海域 增添海洋生物紀錄

日前台灣基隆八斗子海域出現一隻小鯨豚，經釣友發現拍攝並轉請國立海洋科技博物館協助，經由日本學者協助鑑定後，發現這條鯨豚屬「熱帶鬚鯨」，首次出現在基隆海域。圖／海科館提供

日前台灣 基隆八斗子海域出現一隻小鯨豚，經釣友發現拍攝並轉請國立海洋科技博物館 協助，經由日本 學者協助鑑定後，發現這條鯨豚屬「熱帶鬚鯨」，首次出現在基隆海域，為北部海域目擊稀有海洋生物紀錄再添一筆資料。

國科館產學交流組主任陳麗淑博士說，鯨豚分為鬚鯨類及齒鯨類兩大類，鬚鯨類通常比較大型，在台灣很罕見，以前的目擊記錄集中在台灣東部，擱淺紀錄也只出現在東海岸和西海岸，7日有陳姓釣友在海洋大學前面的海域所拍得的影片，是首次在基隆出現目擊鬚鯨的紀錄。

陳麗淑表示，經分別送中華鯨豚協會與日本學者從影片判研，各分別有小鬚鯨與大村鯨的說法，不管為細分為何，均屬鬚鯨且為首次出現在北部海域。

陳麗淑指出，這頭有可能迷航的鬚鯨，體長約3米，若屬小鬚鯨較不需擔心它後續在海中成長的安危，但若屬大村鯨的未成年個體，因尚未長大仍需要母鯨的哺育，影片中的鬚鯨不斷的繞著船隻，研判有可能誤判船隻為鯨豚媽媽。

海科館說，一般幼鯨出生體長大約3公尺，約在9-11公尺體長時即成熟。壽命約在18-38歲。然大村鯨在2003年才被命名描述，因此缺乏確實分佈區域的科學數據。已知分佈點位於印度-太平洋區的熱帶至暖溫帶海域，範圍介於北緯40度至南緯40度、東經90-150度之間，也因此過去被稱為熱帶鬚鯨。在台灣東部、西部曾有少數擱淺紀錄，而花蓮海域也曾有數筆賞鯨船目擊紀錄。

海科館指出，2018年8月7日於八斗子漁港內曾發現擱淺的花紋海豚，經急救後仍於該年8月9日死亡，後送海科館再經委由鯨魚龍生態有限公司協助製作為骨骼標本，目前該花紋海豚骨骼標本陳展於海科館典藏館樓，有興趣的民眾歡迎參觀。