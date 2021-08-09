影／草間彌生的「黃色南瓜」遭颱風吹落海中受損

草間彌生設計的「黃色南瓜」裝置藝術，被今年第9號颱風盧碧帶來的強風大浪吹落海中。取材自推特@ppdisundia

日本 以現代藝術之島聞名的瀨戶內海直島（香川縣直島町）地標物、由前衛藝術家草間彌生設計的「黃色南瓜」裝置藝術，今天被今年第9號颱風盧碧帶來的強風大浪吹落海中，造成嚴重毀損。

日本朝日新聞報導，這座裝置藝術黃色南瓜的持有者是日本企業倍樂生（Benesse）。這家公司表示，今天上午10時30分左右，黃色南瓜受到強風大浪侵襲，被吹落海中，幾度被海浪衝至棧橋，嚴重毀損。

倍樂生表示，後來黃色南瓜大致上全被回收了；黃色南瓜被強風颳落海中時，剛好接近滿潮時刻。

黃色南瓜是直島的地標物，高2公尺、寬5公尺，位於往海延伸的棧橋前端，於1994年設置以來深受遊客喜愛。

日本氣象廳官網的資訊顯示，香川縣高松市今天上午10時35分觀測到最大瞬間陣風風速每秒23.3公尺。

有關黃色南瓜遭颱風侵襲毀損一事，倍樂生今天傍晚在官方推特 （Twitter）表示，黃色南瓜已撤走，決定再度展出時將另行通知。