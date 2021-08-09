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奧運熱造就「一日運動員」 中醫：全身痠痛拔罐可紓解

記者周宗禎／台南報導
奧運熱造就「一日運動員」痠痛不堪，中醫治療可紓解。圖／奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝提供
奧運熱造就「一日運動員」痠痛不堪，中醫治療可紓解。圖／奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝提供

東京奧運因為許多政治人物、媒體熱中放送，激起不少民眾「一日熱血」的運動熱潮，還沒閉幕就有人運動傷害進醫院。奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝表示，中華隊表現優異，激勵一些多年沒運動的人又開始「動起來」，結果隔天就全身痠痛不對勁，這類較輕微運動傷害拔罐是很好紓解方式，部分頂尖運動員也常常用拔罐來紓解運動疲勞。中醫部也針對這類患者提供綜合治療。

任東輝舉門診最近案例：20歲莊先生平時偶爾小跑步，看了電視轉播東奧比賽後，熱血沸騰天天出門，沒幾天就腰痠背痛，睡覺怎麼躺都不舒服；診察後發現因運動過量傷害肩頸腰背部肌肉，以拔罐、針灸與「美式整脊療法」後，緊繃痠痛明顯改善，疲累感減輕，睡得比較安穩。

任東輝指出，許多平常沒運動習慣民眾，一時興起運動常熱身不足或者運動過量，造成肌肉緊繃、筋骨痠痛，可用拔罐行氣活血，快速消除疲勞、恢復體力，外號「飛魚」的美國游泳健將菲爾普斯（Michael Phelps）就曾多次拔罐，幫助消除運動後肌肉痠痛。

任東輝提醒民眾，拔罐應選擇肌肉豐滿、皮下組織充實處，臉部不宜拔罐，若是皮膚有潰瘍、傷口，骨骼凹凸不平，嚴重水腫、過敏處，外傷骨折部位及孕婦腹部、腰骶部都是拔罐禁忌區，拔罐最好由合格中醫師診察後再做。

任東輝表示，維持健康應養成固定運動習慣，一時興起過量造成運動傷害，建議找合格中醫師辨證論治，視狀況以拔罐、針灸、小扁針鬆解術或中醫正骨結合美式整脊治療，可疏通氣血、恢復關節運動功能，搭配內服舒筋活絡、強筋健骨中藥，可明顯改善提升生活品質。

奧運熱造就「一日運動員」痠痛不堪，中醫治療可紓解。圖／奇美醫學中心中醫部骨傷科主...
奧運熱造就「一日運動員」痠痛不堪，中醫治療可紓解。圖／奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝提供
奧運熱造就「一日運動員」痠痛不堪，中醫治療可紓解。圖／奇美醫學中心中醫部骨傷科主...
奧運熱造就「一日運動員」痠痛不堪，中醫治療可紓解。圖／奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝提供
奧運熱造就「一日運動員」痠痛不堪，拔罐可紓解。圖／奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任...
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