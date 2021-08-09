她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

土耳其網紅塔什肯去年參觀荷蘭著名的性博物館，分享一些館內展物，卻遭土耳其視為散布淫褻內容，收到法院傳票被起訴。（取材自Instagram／＠tasskinmerve）

荷蘭知名景點性博物館 （Sex Museum）是遊客「打卡」的熱門地點，土耳其網紅塔什肯（Merve Taskin）2020年前往荷蘭性博物館觀光時，將架上紀念品拍下來並放到社群網站 。不過回國後的塔什肯，卻在今年遭到起訴，可能因土耳其刑法面臨6個月至2年的刑期。

消息傳出後，性博物館館長范馬爾（Monique van Marle）形容事件荒謬認為「非常荒謬」，而荷蘭公共電視（NOS）的報導則指出，土耳其政府可能是想要透過起訴塔什肯來立下先例。

香港01報導，塔什肯去年和兩位朋友到訪阿姆斯特丹慶祝自己的22歲生日，期間前往性博物館遊覽。當時，她於商店看到男性生殖器形狀的義大利 麵和一個「性感的開瓶器」，拍下並上傳至社群媒體。

不料這樣的行為，卻讓她回土耳其幾個月內兩次被捕，第二次被捕時，她還向檢察官錄口供。她以為事件就此告一段落，但今年卻收到短訊，要求她出庭。

英國廣播公司（BBC）報導，法院傳票列明要求塔什肯10月26日出庭，罪名是違反土耳其刑法第226條。土耳其刑法第226條列明不同有關具冒犯成份淫褻內容的罪行。一經定罪，將會面臨罰款或最高判刑三年監禁。

據報導，性博物館館長范馬爾除了聲明事件荒謬，她也說，性博物館成立的目的是要教育全球民眾關於性的歷史，也告訴塔什肯「支持她想表達的內容」、「我們讚賞妳勇於表達自我和發布這些照片」，並稱對於其他女性而言，塔什肯是個模範。