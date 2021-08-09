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日本「米娃娃」與新生兒同重 貼上照片讓親戚也能抱抱

編譯張君堯／綜合報導
米娃娃有多種設計，袋子裡的米量與新生兒的出生體重相匹配。（截圖自米店官網）
米娃娃有多種設計，袋子裡的米量與新生兒的出生體重相匹配。（截圖自米店官網）

疫情期間許多事物都受到波及，而日本有父母為了與因疫情而無法探望的親戚分享自家新生兒的喜悅，竟突發奇想做出「米娃娃」：一袋與剛出生的嬰兒一樣重且附有照片的大米。

衛報報導，米娃娃有多種設計，有些形狀像裹在毯子裡的嬰兒，這樣親戚們在看著貼在前面的照片時，感覺就像是在擁抱新生兒，同時袋子裡的米量與新生兒的出生體重相匹配，價格則隨著嬰兒的大小而浮動，一些公司每克收費1日圓、一包3.5公斤的價格為3500日圓（約31.7美元）。

推出這項服務的米店老闆表示「我第一次有這個想法是在14年前，當我自己的兒子出生時，我在想我能為住在很遠的親戚不能來看他做些什麼，因此我們決定製作與嬰兒相同重量和形狀的米袋，以便親戚可以抱著它們並感受到可愛」。

隨這項產業逐漸出現需求市場，並開始逐漸收到來自日本各地的訂單，產品範圍也隨之擴大、包括以婚禮為主題的慶祝大米袋，老闆指出「就婚禮慶典用品而言，新娘和新郎將它們連同嬰兒時期的照片送給各自的父母，以表達對生下他們的感激之情」。

據悉，婚禮米袋最終變得比出生米袋更受歡迎， 只因「在疫情期間，由於人們無法前往參加婚禮，對它們的需求確實增加了」。

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