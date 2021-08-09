日本「米娃娃」與新生兒同重 貼上照片讓親戚也能抱抱

米娃娃有多種設計，袋子裡的米量與新生兒的出生體重相匹配。（截圖自米店官網）

疫情 期間許多事物都受到波及，而日本 有父母為了與因疫情而無法探望的親戚分享自家新生兒的喜悅，竟突發奇想做出「米娃娃」：一袋與剛出生的嬰兒一樣重且附有照片的大米。

衛報報導，米娃娃有多種設計，有些形狀像裹在毯子裡的嬰兒，這樣親戚們在看著貼在前面的照片時，感覺就像是在擁抱新生兒，同時袋子裡的米量與新生兒的出生體重相匹配，價格則隨著嬰兒的大小而浮動，一些公司每克收費1日圓、一包3.5公斤的價格為3500日圓（約31.7美元）。

推出這項服務的米店老闆表示「我第一次有這個想法是在14年前，當我自己的兒子出生時，我在想我能為住在很遠的親戚不能來看他做些什麼，因此我們決定製作與嬰兒相同重量和形狀的米袋，以便親戚可以抱著它們並感受到可愛」。

隨這項產業逐漸出現需求市場，並開始逐漸收到來自日本各地的訂單，產品範圍也隨之擴大、包括以婚禮為主題的慶祝大米袋，老闆指出「就婚禮慶典用品而言，新娘和新郎將它們連同嬰兒時期的照片送給各自的父母，以表達對生下他們的感激之情」。

據悉，婚禮米袋最終變得比出生米袋更受歡迎， 只因「在疫情期間，由於人們無法前往參加婚禮，對它們的需求確實增加了」。