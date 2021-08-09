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新聞連線捕捉意外畫面 價值6萬皮卡25秒「滑」入湖

記者陳威任／綜合報導
記者在直播過程目睹一台白色皮卡沉入湖中。 （影片截圖）
記者在直播過程目睹一台白色皮卡沉入湖中。 （影片截圖）

新聞連線直播是目前很常見的動作，會帶給觀眾更直接的臨場感，但有時候也會意外捕捉到一些沒有預期到的畫面。一位名叫Jakob Emerson的記者，當時站在伊利諾伊州普林菲爾德湖（Lake Springfield）的湖畔，報導關於在當地建造人工湖有爭議的提議時，後方的白色GMC Sierra不知道什麼原因，沿著船坡道開始滑入湖中，更在25秒內完全沉在湖內，全程都被記錄下來。

原本直播的Jakob Emerson聽到後方有奇怪的聲音後回頭去看，發現整台車沉入湖中，在鏡頭前皺起眉頭並倒抽一口氣，接著攝影師趕緊對著湖面進行特寫，湖面只剩下車子沉入水中激起的泡泡。看著皮卡淹進水裡後，攝影師還用完美的喜劇時機開玩笑說：「你認為他們需要搭便車嗎？」

白色皮卡25秒就沉入湖中。 （影片截圖）
白色皮卡25秒就沉入湖中。 （影片截圖）

這台頂級的Sierra HD Denali，要價65000美元。所幸當時車內沒有人，最後駕駛人找來拖車將它從湖中拖出。目前尚不清楚是什麼導致皮卡從船坡道上滑落，但車主可能忘記使用手煞車，加上船坡道長有厚厚的藻類，在摩擦力減少下，造成皮卡滑落至湖中。

來源：WICS ABC NewsChannel 20

攝影 伊州

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