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「義肢名模」海音東奧閉幕禮現身 預告帕運24日登場

聯合新聞網 / 綜合報導
日本時裝模特兒海音（Amane），在5歲時以童裝模特兒出道，然而在12歲時因病接受右腿截肢手術。（取材自Instagram）
日本時裝模特兒海音（Amane），在5歲時以童裝模特兒出道，然而在12歲時因病接受右腿截肢手術。（取材自Instagram）

本屆東京奧運在8日正式落幕，在閉幕典禮中，由柔道男子60公斤級金牌高藤直壽為首的6人，舉著日本國旗進場。其中一名「義肢名模」入場時相當吸睛，她是20歲的模特兒海音，而她的出現也象徵著奧運多元、和諧、團結的氛圍。

東奧閉幕典禮上，由高藤直壽為首，和其他5名代表舉著日本國旗進場，裡頭除了運動員、醫師之外，還有一名右腿裝上義肢的美少女，甜美的外型引發網友熱議。她進場時散發出外柔內剛的自信也預告著，身心障礙者的東京帕拉林匹克運動會，即將在8月24日接著登場。

「我期待成為『義肢模特兒』，讓我能充滿自信。」嬌俏的海音是日本時裝模特兒，5歲時即出道站上童裝伸展台，不料12歲時卻發現罹患「肉芽腫併多發性血管炎」，會使關節病變及肌肉疼痛，無奈只能接受右腿截肢手術。之後幾年她因病情沉寂，但去年夏天海音應邀為東京帕運宣傳活動復出，也是她首度穿戴義肢重返舞台，好強如她，在那之前始終對外隱藏身障身份，連周遭朋友都沒發現。

8日在東奧閉幕式露臉，海音再度成為媒體焦點，不向命運低頭的堅毅個性，同時代表著帕運精神，而這位「義肢名模」更可望半個月後帕運開幕式時，再度驚豔全場。

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