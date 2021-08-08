150年老屋牆內藏「世界末日」訊息 女曝真正令她發毛原因

英國 喜劇作家露柏斑（Loubobang）日前重新裝潢她屋齡150年的家，拆除牆面壁紙時竟發現裡面藏著「世界末日」訊息。

露柏斑將這段經歷放到社群 平台，解釋她今天一直在撕牆上的壁紙，原始水泥牆上大約有5層壁紙，她邊撕邊覺得緊張。

露柏斑提到自己刮開最後一層壁紙時，發現上面寫著一些字，再刮除剩下的壁紙後，看見上面寫著「9月10日世界末日」。

露柏斑指出這個訊息本身並沒有什麼，真正讓她發毛的原因是：「9月10日是我的生日，現在這一切都變得有點詭異了。」

網友John笑說：「美國 發明家豪伊（Elias Howe Jr.）在1846年9月10日獲得現代平縫機的專利。你確定牆上訊息指的不是織布機日（Looms Day，跟世界末日英文寫法「Doomsday」很接近）嗎？」

另一位網友也幽默回應：「訊息上寫的會不會是『門日』（Doors Day，也近似世界末日英文寫法「Doomsday」），可能是建商那天送門來。」

但部分網友擔心這可能是未來文明毀滅的預言表示：「賣掉房子搬走吧！這樣應該就沒問題了」、「天哪，這太奇怪了。」

露柏斑最終搜索了關於9月10日預測，並回覆網友：「這個日期跟世界末日預言無關。請大家放輕鬆。」