我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘

150年老屋牆內藏「世界末日」訊息 女曝真正令她發毛原因

聯合新聞網／綜合報導
150年老房子牆裡挖到「世界末日」訊息。（取材自tiktok@loubobang）
150年老房子牆裡挖到「世界末日」訊息。（取材自[email protected]

英國喜劇作家露柏斑（Loubobang）日前重新裝潢她屋齡150年的家，拆除牆面壁紙時竟發現裡面藏著「世界末日」訊息。

露柏斑將這段經歷放到社群平台，解釋她今天一直在撕牆上的壁紙，原始水泥牆上大約有5層壁紙，她邊撕邊覺得緊張。

露柏斑提到自己刮開最後一層壁紙時，發現上面寫著一些字，再刮除剩下的壁紙後，看見上面寫著「9月10日世界末日」。

露柏斑指出這個訊息本身並沒有什麼，真正讓她發毛的原因是：「9月10日是我的生日，現在這一切都變得有點詭異了。」

網友John笑說：「美國發明家豪伊（Elias Howe Jr.）在1846年9月10日獲得現代平縫機的專利。你確定牆上訊息指的不是織布機日（Looms Day，跟世界末日英文寫法「Doomsday」很接近）嗎？」

另一位網友也幽默回應：「訊息上寫的會不會是『門日』（Doors Day，也近似世界末日英文寫法「Doomsday」），可能是建商那天送門來。」

但部分網友擔心這可能是未來文明毀滅的預言表示：「賣掉房子搬走吧！這樣應該就沒問題了」、「天哪，這太奇怪了。」

露柏斑最終搜索了關於9月10日預測，並回覆網友：「這個日期跟世界末日預言無關。請大家放輕鬆。」

社群 美國 英國

上一則

奧運帶動商品潮 金牌選手配飾賣到爆

下一則

街坊鄰居傍晚坐路邊閒聊 西班牙小鎮申請世界遺產

延伸閱讀

中國為三孩政策徵口號 網民諷：不生兒孫我享福

中國為三孩政策徵口號 網民諷：不生兒孫我享福
「時間詩」壁紙後深藏46年 屋主找到原作者

「時間詩」壁紙後深藏46年 屋主找到原作者

曖昧對象傳照 她看「火爐」秒揭劈腿 網讚：比FBI還強

曖昧對象傳照 她看「火爐」秒揭劈腿 網讚：比FBI還強
王子攜手郭雪芙 演繹4國語言影視神曲

王子攜手郭雪芙 演繹4國語言影視神曲

熱門新聞

張尚武人生驟變，離開體壇後開始以賣藝維生。（取材自微博）

曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光

2021-08-06 23:45
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

2021-08-02 04:23
洗衣服有哪些誤區要注意呢？圖／摘自Pelexs

清潔必學「正確洗衣服」 這5大錯誤幾乎所有人都犯

2021-08-05 13:09
射手座在工作上隨心所欲，運籌帷幄。圖／摘自Pelexs

工作中低調才能成大事 3星座外表佛系卻默默往上爬

2021-08-05 15:20
一般人注射新冠肺炎疫苗之後，醫護都會交代多喝開水。記者簡慧珍／攝影

注射新冠肺炎疫苗 兩大疾病族群千萬不能多喝水

2021-08-05 05:29
墨西哥警車被拍到員警拿來車震用。示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了

2021-07-31 21:11

超人氣

更多 >
東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰