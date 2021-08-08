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口腔清潔＝隱形口罩 牙周病患新冠死亡率高八倍

邱宜君
北市牙醫師公會今召開記者會，呼籲國人做好口腔清潔，減少牙周病罹患率，有助降低新冠肺炎重症及死亡率。記者邱宜君／攝影
北市牙醫師公會今召開記者會，呼籲國人做好口腔清潔，減少牙周病罹患率，有助降低新冠肺炎重症及死亡率。記者邱宜君／攝影

台灣爆發新冠肺炎社區流行，當中兩成為嚴重肺炎或急性窘迫症，60歲以上長者更有高達四成為重症，大部分受到討論的共病症為高血壓、糖尿病、心血管疾病，但牙周病的影響不容小覷。北市牙醫師公會今指出，國際研究指出，牙周病患得到新冠肺炎重症機率高三到五倍，死亡率更高八倍。但根據國內健保資料顯示，牙周病患若有接受積極治療，肺炎發生率將降低三到六成之多。

顧問陳彥廷表示，追蹤12年國內健保資料、囊括4萬9000多人研究顯示，發現接受牙周治療的患者罹患肺炎的風險比沒治療的人還要低三成，近一步做進階牙周治療，例如皮瓣手術的，肺炎發生風險更降低六成六。

陳彥廷進一步指出，今年2月臨床牙周病學期刊的研究顯示，有牙周病的新冠肺炎患者需要住到加護病房的、需要使用呼吸器的機率，是一般人的3.5倍和4.57倍，死亡率更高達8.81倍。

口腔和呼吸道是相連的環境，口腔中有牙菌斑等生物膜，附著在結構表面，因此，口腔等於是呼吸道病原體的儲存庫。如果這些病菌入侵呼吸道，會改變呼吸道上皮的免疫系統，保護機制會被這些病菌破壞，此時造成肺炎的病毒就容易趁虛而入，造成肺炎機率大大提高。

陳彥廷表示，根據健保給付的牙周統合照顧計畫當中「牙菌斑清除效率」指標，發現國人在這部分自己刷完牙只清除了三成左右的牙菌斑，「這樣的清潔是不夠的！」要怎樣做好口腔照護，減少風險，正確口腔清潔習慣很重要。

做好口腔清潔就等於戴好隱形的口罩，北市牙醫師公會提出保護牙齒五部曲。陳彥廷表示，首先是長牙就要立刻看牙。第二是正確潔牙，至少餐後和睡前，睡前最重要，兒童用水平刷法，成人用被是刷牙法，不同年齡階段有不同重點。第三是均衡飲食習慣，避免含糖和精緻的食物，涵蓋有咀嚼效能的食物例如堅果類等。

第四是配合國家推動的氟化物運用，零到六歲每半年一次塗氟，小學每周用一次含氟漱口水，有助於抵抗細菌。再者是政府補助的窩溝封填，因為這顆牙是九成孩子會蛀掉的牙齒，做好這一步，可以減少很多齲齒的發生。

做好口腔清潔就等於戴好隱形的口罩，北市牙醫師公會提出保護牙齒五部曲。記者邱宜君／...
做好口腔清潔就等於戴好隱形的口罩，北市牙醫師公會提出保護牙齒五部曲。記者邱宜君／攝影
北市牙醫師公會今指出，國內健保資料顯示，牙周病患若有接受積極治療，肺炎發生率將降...
北市牙醫師公會今指出，國內健保資料顯示，牙周病患若有接受積極治療，肺炎發生率將降低三到六成之多。記者邱宜君／攝影
做好口腔清潔就等於戴好隱形的口罩，北市牙醫師公會提出保護牙齒五部曲。記者邱宜君／...
做好口腔清潔就等於戴好隱形的口罩，北市牙醫師公會提出保護牙齒五部曲。記者邱宜君／攝影

健保 新冠肺炎 高血壓

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