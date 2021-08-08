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37歲男吸安提神 花1年戒癮擺脫毒品糾纏

記者謝進盛／台南報導
戒癮之路艱辛漫長，衛福部台南新營醫院分享個案。圖 ／新營醫院提供
戒癮之路艱辛漫長，衛福部台南新營醫院分享個案。圖 ／新營醫院提供

從事餐飲業的37歲張先生，因工作勞累，使用安非他命提神，逐漸對藥物產生依賴，導致作息紊亂、情緒不穩，嚴重影響工作表現與人際關係。經至衛福部新營醫院接受戒癮治療1年後，逐漸擺脫對藥物渴求，重新找回生活規律。

張先生參加衛福部新營醫院戒癮課程後，發現原來自己記憶力減退、思考遲鈍、缺乏動力等現象，與使用安非他命有關；也了解自己通常在工作壓力大、心情煩悶時，想找特定朋友取用藥物，因而更想擺脫用藥習慣。

經新營醫院臨床心理師陳廣圻引導下，張先生決定刪除與特定朋友聯繫管道，並在下班後安排運動、烹飪等活動，以紓解壓力、增加生活樂趣、轉移想用藥的念頭。經過這1年調整後，自覺精神狀態改善、體力變好，面對家人及朋友時也更有自信。

陳廣圻說明，成癮性藥物會透過改變大腦的神經傳導物質，暫時讓人感到愉悅、亢奮、放鬆，讓使用者在不知不覺中，對藥物產生依賴，並因強烈渴求而難以擺脫。且因藥物對神經造成的損傷，導致藥效逐漸喪失，不但會愈用愈沒感覺、愈用愈多外，當停用藥物後，還會感到低落、煩躁、焦慮、疲倦、乏力等，嚴重影響生活品質，並造成工作、經濟、家庭、人際等危機。

新營醫院說，院方戒癮團隊由精神科醫師、個案管理師、臨床心理師、社工師、職能治療師所組成，提供門診、團體課程及個別諮詢服務，期許能與每位戒癮者共創更健康、幸福人生。

工作 心理師

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