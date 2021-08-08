手術後出現噁心嘔吐症狀 醫病溝通風險評估可預防

病人可與醫師討論了解是否屬於術後噁心、嘔吐的高風險族群，醫師可採取預防措施，降低術後不適感。圖／新竹台大分院提供

台灣 新竹一名38歲林小姐因右乳腫塊預計進行乳房手術，但過去曾在接受手術後出現嘔吐不適的症狀，擔心此次手術又會發生，焦慮詢問處理方式；醫師表示，可與醫師討論了解是否屬於術後噁心、嘔吐的高風險族群，醫師透過衡量術後噁心嘔吐危險因子及運用病人術後噁心嘔吐的風險評分，採取預防措施，降低病人術後不適感。

新竹台大分院生醫醫院麻醉科醫師吳佳靜表示，根據文獻記載，若無事前預防措施，約3成病患在接受全身麻醉後會發生術後噁心嘔吐。目前研究顯示術後噁心嘔吐與多種周邊和中樞神經賀爾蒙路徑調節作用相關，臨床研究也觀察到3大因素有較高的術後噁心嘔吐發生率。

病人因素，較容易發生術後噁心嘔吐的族群有年輕人、女性、不抽菸者、平時容易暈車、暈船或過去手術有發生噁心嘔吐病史者；麻醉因素，手術麻醉過程中使用到的吸入性麻醉劑或鴉片類藥物；以及手術因素，接受特定手術的病人，如腹部或婦科手術，噁心嘔吐的比例至少有五成。

吳佳靜說，對低度風險族群，一般不需要特別預防措施；中度風險族群，可採取單一藥物來預防，通常為手術開始前麻醉誘導時給予皮質類固醇藥物；高度風險族群文獻上則建議採取多重模式治療方式預防，除了使用皮質類固醇，手術結束前給予適當藥物，對預防術後噁心嘔吐常有良好效果。

此外，手術術式若能以區域麻醉方式進行，盡量不選擇全身麻醉，若需要進行全身麻醉，可考慮採用全靜脈麻醉，術後疼痛控制若操作許可，可選擇區域神經止痛取代或降低傳統鴉片類藥物止痛劑量，都有助於降低術後噁心、嘔吐發生率。